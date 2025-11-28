https://ria.ru/20251128/peskov-2058519187.html
Песков назвал коррупционный скандал причиной кризиса на Украине
Глубочайший политический кризис на Украине спровоцирован коррупционными скандалами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T22:24:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
дмитрий песков
дело миндича
украина
россия
киев
2025
В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Дело Миндича
