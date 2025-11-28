https://ria.ru/20251128/peskov-2058464618.html
Песков прокомментировал публикации о мирном плане США по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о мирном плане США по Украине, заявил, что сейчас пишут много всего, в основном это не соответствует... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T18:22:00+03:00
2025-11-28T18:22:00+03:00
2025-11-28T18:22:00+03:00
в мире
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_0:273:2723:1805_1920x0_80_0_0_905aa1b73acfe8f9f256be66c237e808.jpg
https://ria.ru/20251128/peskov-2058463845.html
https://ria.ru/20251128/peskov-2058460411.html
россия
сша
Песков: публикации о плане США в основном не соответствуют действительности
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о мирном плане США по Украине, заявил, что сейчас пишут много всего, в основном это не соответствует действительности.
"Сейчас пишут очень много всего, в основном это не соответствует действительности, много пересудов", - сказал Песков
в эфире Первого канала.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина
и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.