Песков рассказал, когда у Москвы будет точная информация о мирном плане США
18:20 28.11.2025 (обновлено: 23:46 28.11.2025)
Песков рассказал, когда у Москвы будет точная информация о мирном плане США
в мире
россия
москва
сша
владимир путин
дмитрий песков
мирный план сша по украине
в мире, россия, москва, сша, владимир путин, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Москва, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
Песков рассказал, когда у Москвы будет точная информация о мирном плане США

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Москва будет обладать информацией о согласованных пунктах мирного плана США к моменту встречи президента России Владимира Путина с американской делегацией, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"К моменту встречи на следующей неделе Путина с той делегацией, которая приедет, мы будем обладать информацией о, скажем так, тех вопросах, которые так или иначе обсуждались и были согласованы", - сказал Песков в эфире "Первого канала".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На данном этапе речь идет о переговорах России и США, сообщил Песков
