15:21 28.11.2025
Песков прокомментировал коррупционный скандал на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал коррупционный скандал на Украине грандиозным.
в мире, украина, россия, андрей ермак, дмитрий песков, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Украина, Россия, Андрей Ермак, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал коррупционный скандал на Украине грандиозным.
"Там происходит коррупционный скандал, причем грандиозный", - сказал Песков в эфире "Первого канала".
В пятницу депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что НАБУ готовится сообщить об обвинении Ермаку.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Песков предрек Киеву серьезные последствия из-за скандала с коррупцией
В миреУкраинаРоссияАндрей ЕрмакДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
