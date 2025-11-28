https://ria.ru/20251128/peskov-2058376678.html
Песков прокомментировал коррупционный скандал на Украине
Песков прокомментировал коррупционный скандал на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал коррупционный скандал на Украине грандиозным. РИА Новости, 28.11.2025
Песков прокомментировал коррупционный скандал на Украине
Песков назвал коррупционный скандал на Украине грандиозным