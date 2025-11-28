Рейтинг@Mail.ru
15:18 28.11.2025
Скандал на Украине может усложнить диалог Киева и Вашингтона, заявил Песков
в мире
украина
сша
тимур миндич
дмитрий песков
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
украина
сша
в мире, украина, сша, тимур миндич, дмитрий песков, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, США, Тимур Миндич, Дмитрий Песков, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Дело Миндича
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине может осложнить процесс переговоров Киева с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас трудно что-то спрогнозировать, но, действительно, этот скандал, он может осложнить этот процесс (переговоров Киева с США - ред.)", - сказал Песков в эфире Первого канала.
Песков прокомментировал коррупционный скандал на Украине
Вчера, 15:09
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Обыски у Ермака могут оказать давление на Зеленского, пишет FT
Вчера, 15:12
 
В миреУкраинаСШАТимур МиндичДмитрий ПесковГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
