Песков прокомментировал обыски у главы офиса Зеленского Ермака
Песков прокомментировал обыски у главы офиса Зеленского Ермака - РИА Новости, 28.11.2025
Песков прокомментировал обыски у главы офиса Зеленского Ермака
На Украине разрастается коррупционный скандал, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с обысками у главы офиса Зеленского РИА Новости, 28.11.2025
украина
россия
Песков прокомментировал обыски у главы офиса Зеленского Ермака
Песков заявил, что обыски в доме Ермака показывают рост скандала на Украине