Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал обыски у главы офиса Зеленского Ермака - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 28.11.2025 (обновлено: 14:22 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/peskov-2058350718.html
Песков прокомментировал обыски у главы офиса Зеленского Ермака
Песков прокомментировал обыски у главы офиса Зеленского Ермака - РИА Новости, 28.11.2025
Песков прокомментировал обыски у главы офиса Зеленского Ермака
На Украине разрастается коррупционный скандал, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с обысками у главы офиса Зеленского РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T14:21:00+03:00
2025-11-28T14:22:00+03:00
в мире
украина
россия
андрей ермак
дмитрий песков
павел зарубин
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50fcacbe04b2490441999594c880dcf9.jpg
https://ria.ru/20251128/ermak-2058281160.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636238_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_5e56867bc9128ae02c11d6879c9b9917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, андрей ермак, дмитрий песков, павел зарубин, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Украина, Россия, Андрей Ермак, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
Песков прокомментировал обыски у главы офиса Зеленского Ермака

Песков заявил, что обыски в доме Ермака показывают рост скандала на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. На Украине разрастается коррупционный скандал, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с обысками у главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
"Это значит, что на Украине разрастается политический скандал, коррупционный скандал", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Ранее в пятницу депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что НАБУ готовится сообщить об обвинении Ермаку.
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Ермак сделал заявление из-за обысков у него дома
Вчера, 11:04
 
В миреУкраинаРоссияАндрей ЕрмакДмитрий ПесковПавел ЗарубинНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала