https://ria.ru/20251128/peskov-2058292985.html
В Кремле выразили желание вывести урегулирование на Украине в мирное русло
В Кремле выразили желание вывести урегулирование на Украине в мирное русло - РИА Новости, 28.11.2025
В Кремле выразили желание вывести урегулирование на Украине в мирное русло
У всех есть желание и предпочтение вывести урегулирование на Украине в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T11:43:00+03:00
2025-11-28T11:43:00+03:00
2025-11-28T11:44:00+03:00
в мире
украина
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055311697_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_a8ec25af2b009f968f6472ae11be5b31.jpg
https://ria.ru/20251126/front-2057830477.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055311697_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_52b45265f9ac7c573c3f5d32515a2aeb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле выразили желание вывести урегулирование на Украине в мирное русло
Песков: у всех есть желание вывести конфликт на Украине в мирное русло