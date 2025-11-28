Рейтинг@Mail.ru
В Кремле выразили желание вывести урегулирование на Украине в мирное русло
11:43 28.11.2025 (обновлено: 11:44 28.11.2025)
В Кремле выразили желание вывести урегулирование на Украине в мирное русло
У всех есть желание и предпочтение вывести урегулирование на Украине в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
в мире
украина
россия
дмитрий песков
в мире, украина, россия, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. У всех есть желание и предпочтение вывести урегулирование на Украине в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У всех есть желание, конечно же, и предпочтение вывести все (урегулирование на Украине - ред.) в мирное русло", - сказал он журналистам.
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Сражаться некому". СМИ сообщили о панике в ВСУ из-за решения Зеленского
26 ноября, 20:05
 
