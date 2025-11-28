https://ria.ru/20251128/peskov-2058292838.html
Песков рассказал, какие нюансы по Украине нужно определить на переговорах
Песков рассказал, какие нюансы по Украине нужно определить на переговорах - РИА Новости, 28.11.2025
Песков рассказал, какие нюансы по Украине нужно определить на переговорах
Нюансы, касающиеся международного признания решений по украинскому урегулированию, предстоит определить в ходе переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 28.11.2025
Песков рассказал, какие нюансы по Украине нужно определить на переговорах
