Визит Путина в Бишкек был плодотворным, заявил Песков

"Путин вернулся из Бишкека. Состоялся очень плодотворный двусторонний визит и саммит ОДКБ. Оценку этим мероприятиям, а также текущей ситуации по разным направлениям вчера президент давал в Бишкеке во время вечерней встречи с прессой", - сказал Песков журналистам.