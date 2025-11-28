Рейтинг@Mail.ru
Визит Путина в Бишкек был плодотворным, заявил Песков
11:34 28.11.2025 (обновлено: 11:35 28.11.2025)
Визит Путина в Бишкек был плодотворным, заявил Песков
Визит президента России Владимира Путина в Бишкек был плодотворным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
политика
бишкек
россия
владимир путин
дмитрий песков
одкб
визит путина в киргизию — 2025
бишкек
россия
политика, бишкек, россия, владимир путин, дмитрий песков, одкб, визит путина в киргизию — 2025
Политика, Бишкек, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ОДКБ, Визит Путина в Киргизию — 2025
Визит Путина в Бишкек был плодотворным, заявил Песков

Песков назвал визит Путина в Бишкек очень плодотворным

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Бишкек был плодотворным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин вернулся из Бишкека. Состоялся очень плодотворный двусторонний визит и саммит ОДКБ. Оценку этим мероприятиям, а также текущей ситуации по разным направлениям вчера президент давал в Бишкеке во время вечерней встречи с прессой", - сказал Песков журналистам.
Есть два варианта. Путин рассказал, как закончится СВО
ПолитикаБишкекРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковОДКБВизит Путина в Киргизию — 2025
 
 
