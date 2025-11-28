Рейтинг@Mail.ru
Экс-зампреду пермского правительства смягчили наказание по делу о хищении - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/perm-2058370917.html
Экс-зампреду пермского правительства смягчили наказание по делу о хищении
Экс-зампреду пермского правительства смягчили наказание по делу о хищении - РИА Новости, 28.11.2025
Экс-зампреду пермского правительства смягчили наказание по делу о хищении
Бывшему вице-премьеру правительства Пермского края Елене Лопаевой, получившей 4 года колонии за присвоение средств благотворительного фонда, неотбытую часть... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T15:05:00+03:00
2025-11-28T15:05:00+03:00
происшествия
пермский край
пермь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251128/zakljuchenie-2058259581.html
https://ria.ru/20251125/sud-2057484277.html
пермский край
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, пермь
Происшествия, Пермский край, Пермь
Экс-зампреду пермского правительства смягчили наказание по делу о хищении

Экс-вице-премьеру Пермского края Лопаевой смягчили наказание по делу о хищении

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Бывшему вице-премьеру правительства Пермского края Елене Лопаевой, получившей 4 года колонии за присвоение средств благотворительного фонда, неотбытую часть наказания в виде лишения свободы заменили на ограничение свободы сроком на 2,5 года и 12 дней, сообщили РИА Новости в Индустриальном районном суде.
"Неотбытую часть наказания в виде лишения свободы ограничением свободы на срок 2 года 6 месяцев и 12 дней. Представление в части освобождения осужденной от отбывания оставшейся части наказания и снятии судимости оставлено без удовлетворения", - рассказали в суде.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Пензе экс-главу миграционного управления УМВД будут судить за взятки
Вчера, 09:39
Представитель суда уточнил, что постановление может быть обжаловано в течение 15 суток. По словам собеседника агентства, Лопаевой будет запрещено выезжать за пределы города, изменять место жительства без согласия специализированного государственного надзорного органа, также она должна являться в спецотделение для регистрации один раз в месяц.
Согласно картотеке суда, ходатайство об освобождении от наказания или замене более мягкими мерами с отсрочкой исполнения приговора по достижении ребенком 14-летнего возраста поступило судье 7 ноября и было рассмотрено сегодня.
Лопаева 31 января 2024 года Ленинским райсудом Перми была признана виновной в присвоении средств благотворительного фонда "Содействие - ХХI век". Ей назначили 4 года исправительной колонии общего режима. Через год Лопаева добилась отсрочки отбывания наказания для воспитания ребенка, которому не исполнилось 14 лет.
В деле благотворительного фонда речь шла о хищении 67 миллионов рублей. Изначально в материалах была вторая фигурантка - Елена Найданова, но в 2023 году она скрылась от правоохранителей. Сейчас ее судят заочно. Разбирательство в Ленинском районном суде может завершиться в декабре.
Юрий Напсо - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
На Кубани суд подтвердил изъятие имущества экс-депутата ГД Напсо
25 ноября, 17:50
 
ПроисшествияПермский крайПермь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала