Экс-зампреду пермского правительства смягчили наказание по делу о хищении

ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Бывшему вице-премьеру правительства Пермского края Елене Лопаевой, получившей 4 года колонии за присвоение средств благотворительного фонда, неотбытую часть наказания в виде лишения свободы заменили на ограничение свободы сроком на 2,5 года и 12 дней, сообщили РИА Новости в Индустриальном районном суде.

"Неотбытую часть наказания в виде лишения свободы ограничением свободы на срок 2 года 6 месяцев и 12 дней. Представление в части освобождения осужденной от отбывания оставшейся части наказания и снятии судимости оставлено без удовлетворения", - рассказали в суде.

Представитель суда уточнил, что постановление может быть обжаловано в течение 15 суток. По словам собеседника агентства, Лопаевой будет запрещено выезжать за пределы города, изменять место жительства без согласия специализированного государственного надзорного органа, также она должна являться в спецотделение для регистрации один раз в месяц.

Согласно картотеке суда, ходатайство об освобождении от наказания или замене более мягкими мерами с отсрочкой исполнения приговора по достижении ребенком 14-летнего возраста поступило судье 7 ноября и было рассмотрено сегодня.

Лопаева 31 января 2024 года Ленинским райсудом Перми была признана виновной в присвоении средств благотворительного фонда "Содействие - ХХI век". Ей назначили 4 года исправительной колонии общего режима. Через год Лопаева добилась отсрочки отбывания наказания для воспитания ребенка, которому не исполнилось 14 лет.