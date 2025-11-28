https://ria.ru/20251128/perm-2058356853.html
Самолет рейса Иркутск — Москва совершил экстренную посадку в Перми
Самолет рейса Иркутск — Москва совершил экстренную посадку в Перми - РИА Новости, 28.11.2025
Самолет рейса Иркутск — Москва совершил экстренную посадку в Перми
Пассажирский самолет сообщением Иркутск-Москва благополучно приземлился в Перми после срабатывания датчика утечки топлива, люди не пострадали
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пассажирский самолет сообщением Иркутск-Москва благополучно приземлился в Перми после срабатывания датчика утечки топлива, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В аэропорту "Большое Савино" в 15.31 по местному времени совершил экстренную посадку самолет SU-1563 сообщением Иркутск-Москва из-за срабатывания датчика утечки топлива", - сказал собеседник агентства.
По его словам, посадка воздушного судна прошла штатно, предварительно - без пострадавших. На борту самолета находились 158 человек.