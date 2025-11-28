Рейтинг@Mail.ru
Самолет рейса Иркутск — Москва совершил экстренную посадку в Перми
14:02 28.11.2025 (обновлено: 14:35 28.11.2025)
Самолет рейса Иркутск — Москва совершил экстренную посадку в Перми
Самолет рейса Иркутск — Москва совершил экстренную посадку в Перми
Пассажирский самолет сообщением Иркутск-Москва благополучно приземлился в Перми после срабатывания датчика утечки топлива, люди не пострадали, рассказал РИА... РИА Новости, 28.11.2025
происшествия, пермь, иркутск, москва
Происшествия, Пермь, Иркутск, Москва
Самолет рейса Иркутск — Москва совершил экстренную посадку в Перми

Рейс Иркутск — Москва экстренно сел в Перми из-за сигнала датчика утечки топлива

Пассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пассажирский самолет сообщением Иркутск-Москва благополучно приземлился в Перми после срабатывания датчика утечки топлива, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В аэропорту "Большое Савино" в 15.31 по местному времени совершил экстренную посадку самолет SU-1563 сообщением Иркутск-Москва из-за срабатывания датчика утечки топлива", - сказал собеседник агентства.
По его словам, посадка воздушного судна прошла штатно, предварительно - без пострадавших. На борту самолета находились 158 человек.
Самолет Airbus А320 выкатился за пределы ВПП при посадке в Пулково
Стала известна причина аварийной посадки самолета в Пулково
ПроисшествияПермьИркутскМосква
 
 
