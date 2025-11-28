В Москве завершилась встреча Путина и Орбана

Путин в ходе состоявшейся встречи назвал сотрудничество России и Венгрии в области энергетики очень хорошим. Что касается в целом торгово-экономического сотрудничества двух стран, российский лидер констатировал снижение товарооборота в 2024 году, вызванное, прежде всего, внешними ограничениями. Вместе с тем президент России указал на хорошие перспективы сотрудничества, добавив, что в 2025 году отмечается некоторый рост взаимной торговли - около 7%.