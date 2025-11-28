https://ria.ru/20251128/peregovory-2058447376.html
В Москве завершилась встреча Путина и Орбана
В Москве завершилась встреча Путина и Орбана - РИА Новости, 28.11.2025
В Москве завершилась встреча Путина и Орбана
Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном завершилась, переговоры в Кремле продолжались почти 4 часа, передает... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T17:35:00+03:00
2025-11-28T17:35:00+03:00
2025-11-28T18:07:00+03:00
россия
виктор орбан
владимир путин
москва
венгрия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058449957_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8186b310e21e4437c92a93f5935685f0.jpg
https://ria.ru/20251128/rossija-2058346280.html
россия
москва
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058449957_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_053f4bff13fbd89613e5de53ad3f477a.jpg
Орбан покидает здание Кремля после проведения переговоров
Орбан покидает здание Кремля после проведения переговоров
2025-11-28T17:35
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виктор орбан, владимир путин, москва, венгрия, в мире
Россия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Москва, Венгрия, В мире
В Москве завершилась встреча Путина и Орбана
Переговоры Путина и Орбана в Кремле продлились 4 часа
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном завершилась, переговоры в Кремле продолжались почти 4 часа, передает корреспондент РИА Новости.
Официальный Telegram-канал Кремля опубликовал видеокадры по завершении российско-венгерских переговоров. Путин
после встречи проводил Орбана
до автомобиля. Стоя на крыльце, лидеры попрощались и пожали друг другу руки.
Сам премьер Венгрии
перед вылетом в Москву
сообщил, что цель этих переговоров - продолжить обеспечение поставок энергоносителей в Венгрию, чтобы страна получала газ и нефть из России
по трубопроводам. Премьер Венгрии подчеркивал, что поставки российских нефти и газа обеспечили Венгрии самые низкие в Европе
цены на энергоносители.
Путин в ходе состоявшейся встречи назвал сотрудничество России и Венгрии в области энергетики очень хорошим. Что касается в целом торгово-экономического сотрудничества двух стран, российский лидер констатировал снижение товарооборота в 2024 году, вызванное, прежде всего, внешними ограничениями. Вместе с тем президент России указал на хорошие перспективы сотрудничества, добавив, что в 2025 году отмечается некоторый рост взаимной торговли - около 7%.
Венгрия остается важным партнером России в области поставок нефти и газа. Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией. По словам главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, отказ от российского газа стоил бы Венгрии около десяти миллиардов долларов и привел бы к потере более 4% ВВП страны.