17:35 28.11.2025 (обновлено: 18:07 28.11.2025)
В Москве завершилась встреча Путина и Орбана
россия, виктор орбан, владимир путин, москва, венгрия, в мире
Россия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Москва, Венгрия, В мире
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном завершилась, переговоры в Кремле продолжались почти 4 часа, передает корреспондент РИА Новости.
Официальный Telegram-канал Кремля опубликовал видеокадры по завершении российско-венгерских переговоров. Путин после встречи проводил Орбана до автомобиля. Стоя на крыльце, лидеры попрощались и пожали друг другу руки.
Сам премьер Венгрии перед вылетом в Москву сообщил, что цель этих переговоров - продолжить обеспечение поставок энергоносителей в Венгрию, чтобы страна получала газ и нефть из России по трубопроводам. Премьер Венгрии подчеркивал, что поставки российских нефти и газа обеспечили Венгрии самые низкие в Европе цены на энергоносители.
Путин в ходе состоявшейся встречи назвал сотрудничество России и Венгрии в области энергетики очень хорошим. Что касается в целом торгово-экономического сотрудничества двух стран, российский лидер констатировал снижение товарооборота в 2024 году, вызванное, прежде всего, внешними ограничениями. Вместе с тем президент России указал на хорошие перспективы сотрудничества, добавив, что в 2025 году отмечается некоторый рост взаимной торговли - около 7%.
Венгрия остается важным партнером России в области поставок нефти и газа. Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией. По словам главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, отказ от российского газа стоил бы Венгрии около десяти миллиардов долларов и привел бы к потере более 4% ВВП страны.
РоссияВиктор ОрбанВладимир ПутинМоскваВенгрияВ мире
 
 
