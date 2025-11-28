https://ria.ru/20251128/peregovory-2058293318.html
Путин и Орбан не планируют выход к прессе после переговоров
Путин и Орбан не планируют выход к прессе после переговоров - РИА Новости, 28.11.2025
Путин и Орбан не планируют выход к прессе после переговоров
Выхода к прессе после переговоров президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана в Москве не планируется, заявил пресс-секретарь...
2025-11-28T11:44:00+03:00
россия
москва
венгрия
владимир путин
виктор орбан
дмитрий песков
в мире
Путин и Орбан не планируют выход к прессе после переговоров
Песков: Путин и Орбан не планируют общаться к прессой после переговоров в Москве