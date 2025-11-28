Рейтинг@Mail.ru
Путин и Орбан не планируют выход к прессе после переговоров - РИА Новости, 28.11.2025
11:44 28.11.2025
Путин и Орбан не планируют выход к прессе после переговоров
Путин и Орбан не планируют выход к прессе после переговоров
россия, москва, венгрия, владимир путин, виктор орбан, дмитрий песков, в мире
Россия, Москва, Венгрия, Владимир Путин, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, В мире
Путин и Орбан не планируют выход к прессе после переговоров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Выхода к прессе после переговоров президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана в Москве не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин в пятницу проведет в Москве встречу с Орбаном.
"Нет, никакого подхода не планируется. Какие-то будут первые ремарки в открытой части с двух сторон, как это обычно бывает в начале беседы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли выход к прессе по итогам встречи.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин заявил, что в Москве всегда рады видеть Орбана
РоссияМоскваВенгрияВладимир ПутинВиктор ОрбанДмитрий ПесковВ мире
 
 
