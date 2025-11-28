Рейтинг@Mail.ru
03:44 28.11.2025
В Соцфонде рассказали о формировании накопительной пенсии
В Соцфонде рассказали о формировании накопительной пенсии
В Соцфонде рассказали о формировании накопительной пенсии

Соцфонд: накопительная пенсия формируется у россиян 1967 года рождения и младше

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Накопительная пенсия формируется у жителей России 1967 года рождения и младше, накопления есть у мужчин, родившихся в 1953–1966 годах и у женщин 1957-1966 годов рождения, а также у всех, кто делает взносы на эту часть пенсии, участвует в программе государственного софинансирования или направил на накопительную часть пенсии маткапитал, сообщили РИА Новости в Социальном фонде.
"Пенсионные накопления формируются у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет того, что их работодатели до 2014 года уплачивали страховые взносы на финансирование накопительной пенсии. С 2014 по 2023 год в соответствии с изменениями в законодательстве страховые взносы направлялись на страховую пенсию, а с 2024 года уплата страховых взносов на накопительную пенсию прекращается", - рассказали в ведомстве.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Соцфонд оценил объем пенсионных накоплений россиян
21 апреля, 02:48
По данным фонда, накопления есть у мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
Накопительная пенсия формируется также у россиян, которые делают дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, участников программы государственного софинансирования и тех, кто направил на это средства материнского капитала.
"С начала 2025 года СФР проинформировал на едином портале государственных и муниципальных услуг порядка миллиона застрахованных лиц, достигших возраста 45 и 40 лет (соответственно мужчин и женщин), формирующих пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах, о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионных счетах, и правах выплаты за счет средств пенсионных накоплений", - добавили в фонде.
Ранее в Социальном фонде сообщили РИА Новости, что более 36,3 миллиона жителей России формируют накопительную пенсию в фонде. Сменить страховщика и перевести средства в другой фонд можно раз в год.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Сенатор рассказала, как докупить стаж для выхода на страховую пенсию
24 августа, 02:31
 
