https://ria.ru/20251128/pasport-2058312525.html
Первые паспорта вручены 14 школьникам из Химок
Первые паспорта вручены 14 школьникам из Химок - РИА Новости, 28.11.2025
Первые паспорта вручены 14 школьникам из Химок
Первые паспорта вручили 14 школьникам из подмосковных Химок, церемония прошла в зале местной картинной галереи, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T12:42:00+03:00
2025-11-28T12:42:00+03:00
2025-11-28T12:42:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058311221_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_72aec9aa697d7a78ba528365a9b31c29.jpg
https://ria.ru/20251127/katok-2058029777.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058311221_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_40dd911edc8afe65322def76376da789.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Первые паспорта вручены 14 школьникам из Химок
Первые паспорта были вручены 14 школьникам из подмосковных Химок
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Первые паспорта вручили 14 школьникам из подмосковных Химок, церемония прошла в зале местной картинной галереи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На церемонии собрались школьники, их родители и близкие. В мероприятии участвовали глава Химок Елена Землякова и председатель совета депутатов Сергей Малиновский. Вместе с паспортами юным жителям вручили Конституцию Российской Федерации и памятные подарки.
"Теперь у ребят начинается новый этап в жизни, поэтому в своих напутственных словах мы подчеркнули важность соблюдения законов и прав, закрепленных в главном документе страны", — приводит пресс-служба слова Земляковой.
В пресс-службе администрации отметили, что событие стало важным для подростков, поскольку получение первого паспорта символизирует вступление во взрослую жизнь и принятие гражданских обязанностей. В свою очередь, присутствие родителей и близких на мероприятии создает атмосферу поддержки.