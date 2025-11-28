Первые паспорта вручены 14 школьникам из Химок

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Первые паспорта вручили 14 школьникам из подмосковных Химок, церемония прошла в зале местной картинной галереи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На церемонии собрались школьники, их родители и близкие. В мероприятии участвовали глава Химок Елена Землякова и председатель совета депутатов Сергей Малиновский. Вместе с паспортами юным жителям вручили Конституцию Российской Федерации и памятные подарки.

"Теперь у ребят начинается новый этап в жизни, поэтому в своих напутственных словах мы подчеркнули важность соблюдения законов и прав, закрепленных в главном документе страны", — приводит пресс-служба слова Земляковой.