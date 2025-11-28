Рейтинг@Mail.ru
Первые паспорта вручены 14 школьникам из Химок - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/pasport-2058312525.html
Первые паспорта вручены 14 школьникам из Химок
Первые паспорта вручены 14 школьникам из Химок - РИА Новости, 28.11.2025
Первые паспорта вручены 14 школьникам из Химок
Первые паспорта вручили 14 школьникам из подмосковных Химок, церемония прошла в зале местной картинной галереи, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T12:42:00+03:00
2025-11-28T12:42:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058311221_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_72aec9aa697d7a78ba528365a9b31c29.jpg
https://ria.ru/20251127/katok-2058029777.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058311221_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_40dd911edc8afe65322def76376da789.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Первые паспорта вручены 14 школьникам из Химок

Первые паспорта были вручены 14 школьникам из подмосковных Химок

© Фото : Пресс-служба администрации городского округа Химки Паспорта
Паспорта - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Пресс-служба администрации городского округа Химки
Паспорта
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Первые паспорта вручили 14 школьникам из подмосковных Химок, церемония прошла в зале местной картинной галереи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На церемонии собрались школьники, их родители и близкие. В мероприятии участвовали глава Химок Елена Землякова и председатель совета депутатов Сергей Малиновский. Вместе с паспортами юным жителям вручили Конституцию Российской Федерации и памятные подарки.
"Теперь у ребят начинается новый этап в жизни, поэтому в своих напутственных словах мы подчеркнули важность соблюдения законов и прав, закрепленных в главном документе страны", — приводит пресс-служба слова Земляковой.
В пресс-службе администрации отметили, что событие стало важным для подростков, поскольку получение первого паспорта символизирует вступление во взрослую жизнь и принятие гражданских обязанностей. В свою очередь, присутствие родителей и близких на мероприятии создает атмосферу поддержки.
Каток на улице Панфилова в Химках готовят к открытию - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Каток на улице Панфилова в Химках готовят к открытию
Вчера, 14:04
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала