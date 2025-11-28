Рейтинг@Mail.ru
В Ozon прокомментировали идею запретить скидки на маркетплейсах - РИА Новости, 28.11.2025
19:25 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/ozon-2058481126.html
В Ozon прокомментировали идею запретить скидки на маркетплейсах
В Ozon прокомментировали идею запретить скидки на маркетплейсах - РИА Новости, 28.11.2025
В Ozon прокомментировали идею запретить скидки на маркетплейсах
2025-11-28T19:25:00+03:00
2025-11-28T19:25:00+03:00
В Ozon прокомментировали идею запретить скидки на маркетплейсах

Ozon: идея запрета скидок на маркетплейсах нарушает принципы честной конкуренции

© РИА Новости / Максим Богодвид
Ozon
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Ozon. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Идея запрета скидок на маркетплейсах в России, которую выдвинули банки, - это "двойные стандарты", она нарушает принципы честной конкуренции, заявили в пресс-службе Ozon.
"Ozon считает инициативу пяти банков об отмене скидок на маркетплейсах непродуманной, нарушающей принципы честной конкуренции и негативной для десятков миллионов российских покупателей, которые будут вынуждены платить больше. Предлагая запретить маркетплейсам скидки, банки вводят двойные стандарты. Они считают, что им можно предоставлять скидки и бонусы своим клиентам внутри своих систем, а маркетплейсам нельзя", - сказали в компании.
"Покупателям это не нравится. Предпринимателям - тоже не нравится. Мы видим это по их публичным заявлениям, реакциям в соцсетях, независимым опросам и исследованиям", - добавили в Ozon.
При этом в компании заверили, что слышат контраргументы и в сторону своей позиции, которые заключаются в том, что нельзя сравнивать масштаб торговых площадок банков и масштабы Ozon, Wildberries и "Яндекс. Маркета". "Действительно - торговые площадки банков по всем параметрам на порядки меньше, несмотря на огромные инвестиции, которые были сделаны в их развитие", - указали в компании.
При этом в Ozon уверены, что через обращение в государственные органы банки пытаются снизить свои риски в конкуренции с маркетплейсами. Компания выступает за честную конкуренцию в сфере электронной торговли и убеждена, что при таком подходе нет места приемам, которые негативно отражаются на россиянах.
Маркетплейс призвал банки присоединиться к программе лояльности наравне с "Озон Банком".
Ранее глава "Сбера" Герман Греф отмечал, что ему неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства. По его словам, это должно быть прекращено - и тогда "в честной конкуренции они должны показать свою эффективность".
В ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
Банки поддержал ЦБ. В понедельник газета "Коммерсант" написала, что глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо, в котором глава ЦБ также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития РИА Новости в свою очередь сообщили, что письмо Набиуллиной получено и прорабатывается.
В пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ РИА Новости отмечали, что идея запретить маркетплейсам предоставлять финансовые продукты собственных банков на своих же площадках сопоставима с запретом на деятельность таких банков, а также выразили надежду на пересмотр Банком России своей позиции по итогам дискуссий.
