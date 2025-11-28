Рейтинг@Mail.ru
17:18 28.11.2025 (обновлено: 17:38 28.11.2025)
общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Василину Орлову* внесли в реестр иностранных агентов

Прозаика и публициста Василину Орлову внесли в реестр иноагентов

© Фото : Страница Василины Орловой* в соцсетиВасилина Орлова*
Василина Орлова* - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Страница Василины Орловой* в соцсети
Василина Орлова*. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов прозаика и публициста Василину Орлову*, сообщается на сайте ведомства.
"Двадцать восьмого ноября 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… В.А. Орлова*", - говорится в сообщении.
Также в реестр попали общественный деятель Анзор Масхадов* и активистка Айгуль Гимранова-Лион*.
Как сообщается, Орлова* участвовала в распространении сообщений и материалов иноагентов., а также распространяла фейки о решениях и проводимой властью РФ политике и недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Кроме того, она выступала против специальной военной операции на Украине. Сейчас проживает за границей.
По данным Минюста, Гимранова-Лион* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО. Она также призывала к нарушению территориальной целостности России и участвовала в создании и распространении материалов иноагентов. Проживает активистка, по данным ведомства, за пределами РФ.
Масхадов*, как сообщается на сайте Минюста РФ, тоже распространял недостоверную информацию о решениях и проводимой политике властями РФ, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ и выступал против СВО. Он также участвовал в создании сообщений и материалов иноагента. Проживает за пределами РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Новостной портал DOXA* внесли в реестр иноагентов
ОбществоРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
