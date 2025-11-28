https://ria.ru/20251128/orlova-2058435889.html
Василину Орлову* внесли в реестр иностранных агентов
Василину Орлову* внесли в реестр иностранных агентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов прозаика и публициста Василину Орлову*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 28.11.2025
Прозаика и публициста Василину Орлову внесли в реестр иноагентов
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов прозаика и публициста Василину Орлову*, сообщается на сайте
ведомства.
"Двадцать восьмого ноября 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста России
в реестр иностранных агентов включены… В.А. Орлова*", - говорится в сообщении.
Также в реестр попали общественный деятель Анзор Масхадов* и активистка Айгуль Гимранова-Лион*.
Как сообщается, Орлова* участвовала в распространении сообщений и материалов иноагентов., а также распространяла фейки о решениях и проводимой властью РФ политике и недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Кроме того, она выступала против специальной военной операции на Украине
. Сейчас проживает за границей.
По данным Минюста, Гимранова-Лион* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО. Она также призывала к нарушению территориальной целостности России и участвовала в создании и распространении материалов иноагентов. Проживает активистка, по данным ведомства, за пределами РФ.
Масхадов*, как сообщается на сайте Минюста РФ, тоже распространял недостоверную информацию о решениях и проводимой политике властями РФ, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ и выступал против СВО. Он также участвовал в создании сообщений и материалов иноагента. Проживает за пределами РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента