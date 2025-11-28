Стало известно меню ужина Орбана в ресторане русской кухни

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. РИА Новости изучило меню премьера Венгрии Виктора Орбана в московском ресторане "Живаго", который он посетил.

Как передает корреспондент РИА Новости, Орбан заказал блины за 220 рублей с икрой форели стоимостью 1800 рублей за 50 граммов. Блинчики подают с пампушками, зеленым луком и тертым яйцом - белок и желток отдельно. Икру приносят отдельно в стеклянной тарелке внутри железной емкости со льдом.

Помимо этого, в меню Орбана были пельмени "Сибирские" стоимостью 720 рублей, которые подаются со сметаной, а также сало в шелухе. К салу приносят несколько поджаренных на масле кусочков бородинского хлеба, веточки зеленогорска лука и горчицу. Стоимость сала - 690 рублей.