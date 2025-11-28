https://ria.ru/20251128/orban-2058534065.html
Обед Орбана в московском ресторане обошелся в 4,5 тысячи рублей
Обед Орбана в московском ресторане обошелся в 4,5 тысячи рублей - РИА Новости, 28.11.2025
Обед Орбана в московском ресторане обошелся в 4,5 тысячи рублей
Обед премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обошелся в 4,5 тысячи рублей, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2025
Обед Орбана в московском ресторане обошелся в 4,5 тысячи рублей
Обед Орбана в московском ресторане "Живаго" обошелся в 4,5 тысячи рублей