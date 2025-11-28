Рейтинг@Mail.ru
Обед Орбана в московском ресторане обошелся в 4,5 тысячи рублей
23:38 28.11.2025
Обед Орбана в московском ресторане обошелся в 4,5 тысячи рублей
Обед Орбана в московском ресторане обошелся в 4,5 тысячи рублей - РИА Новости, 28.11.2025
Обед Орбана в московском ресторане обошелся в 4,5 тысячи рублей
Обед премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обошелся в 4,5 тысячи рублей, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2025
Обед Орбана в московском ресторане обошелся в 4,5 тысячи рублей

Обед Орбана в московском ресторане "Живаго" обошелся в 4,5 тысячи рублей

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Обед премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обошелся в 4,5 тысячи рублей, выяснил корреспондент РИА Новости.
Орбан пообедал в московском ресторане "Живаго" после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, изучив меню ресторана, красная икра обошлась премьеру Венгрии в 1800 рублей, блины к ней - в 220 рублей.
Сало в шелухе в ресторане стоит 690 рублей, один вид солений - 380 рублей. Сибирские пельмени - 720 рублей, борщ - 650 рублей.
Таким образом, еда в ресторане обошлась Орбану в 4460 рублей.
Путин и Орбан обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения
