Орбан посетил московский ресторан с большой делегацией

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан посетил в пятницу столичный ресторан "Живаго" с большой делегацией, столы были заранее забронированы, сообщила РИА Новости пресс-служба ресторана.

Ранее в пресс-службе ресторана сообщили РИА Новости, что Орбан ел блины с икрой, сало и пельмени.

"Это была большая делегация… Столы были забронированы", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе также рассказали, что стол был забронирован к 15.00 мск, но делегация прибыла в ресторан позже.

"Около двух часов", - ответили в пресс-службе на вопрос, сколько времени Орбан провел в "Живаго".