Орбан посетил московский ресторан с большой делегацией
22:47 28.11.2025 (обновлено: 23:19 28.11.2025)
Орбан посетил московский ресторан с большой делегацией
в мире
венгрия
виктор орбан
в мире, венгрия, виктор орбан
В мире, Венгрия, Виктор Орбан
Орбан посетил московский ресторан с большой делегацией

Орбан посетил ресторан "Живаго" с большой делегацией

Виктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Виктор Орбан . Архивное фото
Виктор Орбан . Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан посетил в пятницу столичный ресторан "Живаго" с большой делегацией, столы были заранее забронированы, сообщила РИА Новости пресс-служба ресторана.
Ранее в пресс-службе ресторана сообщили РИА Новости, что Орбан ел блины с икрой, сало и пельмени.
"Это была большая делегация… Столы были забронированы", - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе также рассказали, что стол был забронирован к 15.00 мск, но делегация прибыла в ресторан позже.
"Около двух часов", - ответили в пресс-службе на вопрос, сколько времени Орбан провел в "Живаго".
Встреча Путина с Орбаном завершилась вечером в пятницу, переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа. По окончании переговоров Орбан посетил один из столичных ресторанов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Орбан после переговоров с Путиным поужинал блюдами русской кухни
В миреВенгрияВиктор Орбан
 
 
