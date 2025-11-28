https://ria.ru/20251128/orban-2058528377.html
Орбан посетил московский ресторан с большой делегацией
Орбан посетил московский ресторан с большой делегацией - РИА Новости, 28.11.2025
Орбан посетил московский ресторан с большой делегацией
Премьер Венгрии Виктор Орбан посетил в пятницу столичный ресторан "Живаго" с большой делегацией, столы были заранее забронированы, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.11.2025
Орбан посетил московский ресторан с большой делегацией
Орбан посетил ресторан "Живаго" с большой делегацией
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан посетил в пятницу столичный ресторан "Живаго" с большой делегацией, столы были заранее забронированы, сообщила РИА Новости пресс-служба ресторана.
Ранее в пресс-службе ресторана сообщили РИА Новости, что Орбан
ел блины с икрой, сало и пельмени.
"Это была большая делегация… Столы были забронированы", - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе также рассказали, что стол был забронирован к 15.00 мск, но делегация прибыла в ресторан позже.
"Около двух часов", - ответили в пресс-службе на вопрос, сколько времени Орбан провел в "Живаго".
Встреча Путина с Орбаном завершилась вечером в пятницу, переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа. По окончании переговоров Орбан посетил один из столичных ресторанов.