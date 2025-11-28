Орбан после переговоров с Путиным поужинал блюдами русской кухни

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным поужинал блюдами русской кухни в ресторане "Живаго", расположенном напротив Кремля, рассказали РИА Новости в заведении.
Ресторан находится на углу Моховой и Тверской улиц, в здании гостиницы "Националь".
"Орбан в ресторане "Живаго" с большим удовольствием попробовал блины с красной икрой, сало в шелухе - в ресторане сало готовят сами, предварительно отварив свинину в луковой шелухе. Соленья, пельмени сибирские, в состав которых входят говядина, свинина, кролик, репчатый лук, сливочное масло, чёрный перец, а также борщ московский", - рассказали РИА Новости в ресторане.
Там добавили, что ресторан в этот момент не закрывали на спецобслуживание, хотя Орбан был с большой делегацией. Гости узнали его и с большим удовольствием фотографировались.
"Все с ним фотографировались. Очень было мило", - рассказали в ресторане.
Встреча Путина с Орбаном состоялась в пятницу. Переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа.
Премьер Венгрии перед вылетом в Москву сообщил, что цель этих переговоров - продолжить обеспечение поставок энергоносителей в Венгрию, чтобы страна получала газ и нефть из России по трубопроводам. Он подчеркивал, что поставки российских нефти и газа обеспечили Венгрии самые низкие в Европе цены на энергоносители.
Путин в ходе состоявшейся встречи назвал сотрудничество России и Венгрии в области энергетики очень хорошим. Что касается в целом торгово-экономического сотрудничества двух стран, российский лидер констатировал снижение товарооборота в 2024 году, вызванное, прежде всего, внешними ограничениями. Вместе с тем президент России указал на хорошие перспективы сотрудничества, добавив, что в 2025 году отмечается некоторый рост взаимной торговли - около 7%.
Сийярто ответил критикам визита Орбана в Москву
Вчера, 18:37