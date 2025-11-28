Мерц прокомментировал поездку Орбана в Москву

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с премьером Словении Робертом Голобом в Берлине. 28 ноября 2025

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с премьером Словении Робертом Голобом в Берлине. 28 ноября 2025

© Getty Images / picture alliance Канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с премьером Словении Робертом Голобом в Берлине. 28 ноября 2025

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поехал в Москву, не имея европейского мандата и согласования поездки со стороны европейских лидеров.

В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле в пятницу Орбан заявил, что Венгрия не поддалась на внешнее давление и продолжает развитие сотрудничества с Москвой

"Позиция Виктора Орбана известна нам уже несколько лет. Это не первая его поездка в Москву. <...> Но он едет без европейского мандата, он едет без согласования с нами. Но в этом нет ничего нового. У него есть свое представление по прекращению этого конфликта", — заявил Мерц на совместной пресс-конференции с премьером Словении Робертом Голобом в Берлине . Трансляция велась на сайте правительства ФРГ

Мерц упомянул, что Орбан уже ездил в Москву в 2024 году.

"Если у кого-то есть идея лучше, чем у нас, то это приветствуется. Я просто сомневаюсь, что на этот раз это будет более успешным, чем в прошлый раз. К сожалению", — добавил Мерц.

Сам Орбан перед вылетом в Москву сообщил, что цель предстоящих переговоров с Путиным — продолжить обеспечение поставок энергоносителей в Венгрию, чтобы страна получала газ и нефть из России по трубопроводам. По его словам, в ходе визита венгерской делегации в Вашингтон ей удалось добиться отмены санкций США на трубопроводные поставки нефти и газа.

Премьер Венгрии подчеркнул, что поставки российских нефти и газа обеспечили стране самые низкие в Европе цены на энергоносители.