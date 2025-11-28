Рейтинг@Mail.ru
Мерц прокомментировал поездку Орбана в Москву
16:23 28.11.2025 (обновлено: 23:00 28.11.2025)
Мерц прокомментировал поездку Орбана в Москву
Мерц прокомментировал поездку Орбана в Москву
Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поехал в Москву, не имея европейского мандата и согласования поездки со... РИА Новости, 28.11.2025
в мире, венгрия, москва, россия, виктор орбан, фридрих мерц
В мире, Венгрия, Москва, Россия, Виктор Орбан, Фридрих Мерц
Мерц прокомментировал поездку Орбана в Москву

Мерц: Орбан поехал в Москву без европейского мандата

© Getty Images / picture allianceКанцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с премьером Словении Робертом Голобом в Берлине. 28 ноября 2025
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с премьером Словении Робертом Голобом в Берлине. 28 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Getty Images / picture alliance
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с премьером Словении Робертом Голобом в Берлине. 28 ноября 2025
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поехал в Москву, не имея европейского мандата и согласования поездки со стороны европейских лидеров.
В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле в пятницу Орбан заявил, что Венгрия не поддалась на внешнее давление и продолжает развитие сотрудничества с Москвой.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Венгрия ощущает влияние украинского конфликта на себе, заявил Орбан
Вчера, 14:22
"Позиция Виктора Орбана известна нам уже несколько лет. Это не первая его поездка в Москву. <...> Но он едет без европейского мандата, он едет без согласования с нами. Но в этом нет ничего нового. У него есть свое представление по прекращению этого конфликта", — заявил Мерц на совместной пресс-конференции с премьером Словении Робертом Голобом в Берлине. Трансляция велась на сайте правительства ФРГ.
Мерц упомянул, что Орбан уже ездил в Москву в 2024 году.
"Если у кого-то есть идея лучше, чем у нас, то это приветствуется. Я просто сомневаюсь, что на этот раз это будет более успешным, чем в прошлый раз. К сожалению", — добавил Мерц.
Сам Орбан перед вылетом в Москву сообщил, что цель предстоящих переговоров с Путиным — продолжить обеспечение поставок энергоносителей в Венгрию, чтобы страна получала газ и нефть из России по трубопроводам. По его словам, в ходе визита венгерской делегации в Вашингтон ей удалось добиться отмены санкций США на трубопроводные поставки нефти и газа.
Премьер Венгрии подчеркнул, что поставки российских нефти и газа обеспечили стране самые низкие в Европе цены на энергоносители.
Венгрия остается важным партнером России в области поставок нефти и газа. Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией. По словам главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, отказ от российского газа стоил бы Венгрии около десяти миллиардов долларов и привел бы к потере более четырех процентов ВВП страны.
Встреча Путина с Виктором Орбаном. Полное видео - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин и Орбан обсудили ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения
Вчера, 17:37
 
В миреВенгрияМоскваРоссияВиктор ОрбанФридрих Мерц
 
 
