Орбан надеется, что недавние инициативы по Украине приведут к миру - РИА Новости, 28.11.2025
14:07 28.11.2025 (обновлено: 14:27 28.11.2025)
Орбан надеется, что недавние инициативы по Украине приведут к миру
Орбан надеется, что недавние инициативы по Украине приведут к миру
Орбан надеется, что недавние инициативы по Украине приведут к миру

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве. 28 ноября 2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве. 28 ноября 2025
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Премьер-министр страны Виктор Орбан выразил надежду, что недавно обнародованные инициативы по Украине приведут к миру.
"Мы надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в конечном итоге приведут к этому самому миру", - сказал он в начале встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Проиграть Путину". В ЕС забили тревогу из-за мирного плана по Украине
Вчера, 10:01
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Мирный план США по Украине может снова измениться, считает Кулеба
27 ноября, 12:58
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Вид на Кремль с Устьинского моста в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Кремле рассказали, когда состоится обсуждение мирного плана по Украине
Вчера, 11:32
 
В миреУкраинаВиктор ОрбанВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
