https://ria.ru/20251128/orban-2058345685.html
Орбан надеется, что недавние инициативы по Украине приведут к миру
Орбан надеется, что недавние инициативы по Украине приведут к миру - РИА Новости, 28.11.2025
Орбан надеется, что недавние инициативы по Украине приведут к миру
Премьер-министр страны Виктор Орбан выразил надежду, что недавно обнародованные инициативы по Украине приведут к миру. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T14:07:00+03:00
2025-11-28T14:07:00+03:00
2025-11-28T14:27:00+03:00
в мире
украина
виктор орбан
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058347489_0:70:2688:1581_1920x0_80_0_0_d68b5a348076fff4ac25476d4ef96e34.jpg
https://ria.ru/20251128/ukraina-2058257446.html
https://ria.ru/20251127/ssha-2057996379.html
https://ria.ru/20251128/peskov-2058287980.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058347489_0:0:2688:2016_1920x0_80_0_0_45f7c45eff8ced76c75f0a75b682b030.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, виктор орбан, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Виктор Орбан, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Орбан надеется, что недавние инициативы по Украине приведут к миру
Орбан надеется, что инициативы по Украине приведут к миру
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Премьер-министр страны Виктор Орбан выразил надежду, что недавно обнародованные инициативы по Украине приведут к миру.
"Мы надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в конечном итоге приведут к этому самому миру", - сказал он в начале встречи с российским лидером Владимиром Путиным
.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина
и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.