Орбан рассказал о развитии отношений Венгрии и России
Орбан рассказал о развитии отношений Венгрии и России - РИА Новости, 28.11.2025
Орбан рассказал о развитии отношений Венгрии и России
Нынешнее руководство Венгрии и РФ много сделало для развития двусторонних отношений, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 28.11.2025
