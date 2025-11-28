Рейтинг@Mail.ru
Орбан рассказал о развитии отношений Венгрии и России - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/orban-2058344475.html
Орбан рассказал о развитии отношений Венгрии и России
Орбан рассказал о развитии отношений Венгрии и России - РИА Новости, 28.11.2025
Орбан рассказал о развитии отношений Венгрии и России
Нынешнее руководство Венгрии и РФ много сделало для развития двусторонних отношений, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T14:05:00+03:00
2025-11-28T14:05:00+03:00
в мире
венгрия
россия
виктор орбан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_274:249:2048:1247_1920x0_80_0_0_69ec46e2a77fb53217e0dd5ef43f1966.jpg
https://ria.ru/20251128/otnosheniya-1770318338.html
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_329:144:1903:1324_1920x0_80_0_0_9289ee343a399d943011bae9e87528c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, виктор орбан, владимир путин
В мире, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Владимир Путин
Орбан рассказал о развитии отношений Венгрии и России

Орбан: руководство России и Венгрии сделало много для развития отношений

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Нынешнее руководство Венгрии и РФ много сделало для развития двусторонних отношений, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Это 14-й раз, когда я встречаюсь с вами (президентом России Владимиром Путиным - ред.). Я думаю, что с поправкой на текущий исторический момент мы действительно очень много сделали для развития взаимодействия между нашими народами. И искренне надеюсь, что мы еще многое сделаем", - заявил Орбан в ходе переговоров с Путиным в Кремле.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции в Будапеште. 17 февраля 2015 - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Межгосударственные отношения РФ и Венгрии
Вчера, 13:47
 
В миреВенгрияРоссияВиктор ОрбанВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала