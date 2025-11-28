Рейтинг@Mail.ru
13:56 28.11.2025 (обновлено: 14:19 28.11.2025)
Путин заявил, что рад видеть премьера Венгрии Орбана в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве. 28 ноября 2025
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рад видеть премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москве.
"Уважаемый господин премьер-министр, дорогие коллеги, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в Москве, я очень рад вас видеть", - сказал Путин в ходе российско-венгерских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Россия считает позицию Орбана объективной, заявил Путин
МоскваРоссияВенгрияВладимир ПутинВиктор ОрбанВ мире
 
 
