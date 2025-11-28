https://ria.ru/20251128/orban-2058338546.html
Орбан отстаивает интересы своей страны и народа, заявил Путин
Орбан отстаивает интересы своей страны и народа, заявил Путин
Орбан отстаивает интересы своей страны и народа, заявил Путин
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своей работе отстаивает интересы своей страны и народа, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2025
Орбан отстаивает интересы своей страны и народа, заявил Путин
Путин: Орбан в своей работе отстаивает интересы Венгрии и народа