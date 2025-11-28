Рейтинг@Mail.ru
Орбан отстаивает интересы своей страны и народа, заявил Путин
28.11.2025
Орбан отстаивает интересы своей страны и народа, заявил Путин
Орбан отстаивает интересы своей страны и народа, заявил Путин
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своей работе отстаивает интересы своей страны и народа, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2025
Орбан отстаивает интересы своей страны и народа, заявил Путин

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своей работе отстаивает интересы своей страны и народа, заявил президент России Владимир Путин.
"Я знаю, что вы, прежде всего, в своей работе отстаиваете интересы своей страны, Венгрии, и венгерского народа", - сказал Путин, обращаясь к Орбану в ходе российско-венгерских переговоров.
