Премьер Венгрии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
2025-11-28T13:15:00+03:00
2025-11-28T13:15:00+03:00
2025-11-28T13:31:00+03:00
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на встречу с Владимиром Путиным.
"Виктор Орбан в Кремле. Совсем скоро начнутся российско-венгерские переговоры", — сообщила пресс-служба президента.
На них будут присутствовать глава МИД Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что лидеры не планируют общаться с прессой.
Орбан перед вылетом в Москву заявил, что хочет продолжить импорт нефти и газа в Венгрию. По его словам, США отменили санкции на трубопроводные поставки. Премьер подчеркнул, что экспорт из России обеспечил стране самые низкие цены на энергоносители в Европе.
По данным Reuters, Орбан также планирует обсудить с Путиным меры по урегулированию конфликта на Украине.
Президент подчеркивал, что венгерский премьер формулирует политическую позицию, исходя из реалий на земле. Также он назвал взгляды Орбана объективными.