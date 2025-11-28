Премьер Венгрии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на встречу с Владимиром Путиным.

"Виктор Орбан в Кремле. Совсем скоро начнутся российско-венгерские переговоры", — сообщила пресс-служба президента.

На них будут присутствовать глава МИД Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что лидеры не планируют общаться с прессой.

Орбан перед вылетом в Москву заявил, что хочет продолжить импорт нефти и газа в Венгрию. По его словам, США отменили санкции на трубопроводные поставки. Премьер подчеркнул, что экспорт из России обеспечил стране самые низкие цены на энергоносители в Европе.

По данным Reuters, Орбан также планирует обсудить с Путиным меры по урегулированию конфликта на Украине.