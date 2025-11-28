Премьер Венгрии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

https://t.me/rian_ru/327840

Венгрия остается важным партнером России в области поставок нефти и газа. Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией. По словам главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, отказ от российского газа стоил бы Венгрии около десяти миллиардов долларов и привел бы к потере более 4% ВВП страны.