Премьер Венгрии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - 28.11.2025
13:15 28.11.2025
Премьер Венгрии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 28.11.2025
в мире
венгрия
россия
москва
виктор орбан
владимир путин
дмитрий песков
санкции в отношении россии
венгрия
россия
москва
в мире, венгрия, россия, москва, виктор орбан, владимир путин, дмитрий песков, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, Россия, Москва, Виктор Орбан, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВладимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.
Запланированную встречу российского лидера с премьером Венгрии ранее подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сам Орбан перед вылетом в Москву сообщил, что цель предстоящих переговоров с Путиным - продолжить обеспечение поставок энергоносителей в Венгрию, чтобы страна получала газ и нефть из России по трубопроводам. По его словам, в ходе визита венгерской делегации в Вашингтон ей удалось добиться отмены санкций США на трубопроводные поставки нефти и газа.
Премьер Венгрии подчеркнул, что поставки российских нефти и газа обеспечили Венгрии самые низкие в Европе цены на энергоносители.
Венгрия остается важным партнером России в области поставок нефти и газа. Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией. По словам главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, отказ от российского газа стоил бы Венгрии около десяти миллиардов долларов и привел бы к потере более 4% ВВП страны.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин и Орбан не планируют выход к прессе после переговоров
11:44
 
В миреВенгрияРоссияМоскваВиктор ОрбанВладимир ПутинДмитрий ПесковСанкции в отношении России
 
 
