Орбан рассказал о поставках нефти и газа из России в Венгрию
12:09 28.11.2025 (обновлено: 12:13 28.11.2025)
Орбан рассказал о поставках нефти и газа из России в Венгрию
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште
БУДАПЕШТ, 28 ноя - РИА Новости. Поставки российских нефти и газа обеспечили Венгрии самые низкие в Европе цены на энергоносители, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
Агентство Рейтер ранее передавало, что Орбан заявил о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве в пятницу. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в пятницу в Москве состоятся переговоры Путина и Орбана. По его словам, встреча двух лидеров ожидается после 13.00 мск.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Орбан поставил Брюссель в тупик всего одним вопросом
Вчера, 08:00
"Цель переговоров (с президентом РФ - ред.) - продолжить обеспечение поставок энергоносителей в Венгрию, то есть, чтобы Венгрия получала газ и нефть из России по трубопроводам... Цены на энергоносители в Венгрии сегодня самые низкие в Европе, потому что у нас есть доступ к дешевым по сравнению с мировыми ценами российским нефти и газу", - сказал Орбан в эфире телеканала М1 перед вылетом в Москву.
По его словам, в ходе визита венгерской делегации в Вашингтон ей удалось добиться отмены санкций США на трубопроводные поставки нефти и газа.
"Теперь нам нужны только газ и нефть, которые можно купить у России, поэтому я еду туда, чтобы обеспечить энергоснабжение Венгрии и на следующий год по доступной цене", - уточнил Орбан.
Венгрия остается важным партнером России в области поставок нефти и газа. Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией. По словам главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, отказ от российского газа стоил бы Венгрии около десяти миллиардов долларов и привел бы к потере более 4% ВВП страны.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин заявил, что в Москве всегда рады видеть Орбана
Экономика Венгрия Россия Москва Виктор Орбан Владимир Путин Дмитрий Песков
 
 
