В Кремле раскрыли подробности сегодняшней встречи Путина и Орбана
28.11.2025
В Кремле раскрыли подробности сегодняшней встречи Путина и Орбана
Владимир Путин в пятницу встретится с венгерским премьером Виктором Орбаном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле раскрыли подробности сегодняшней встречи Путина и Орбана
Путин в пятницу встретится с Орбаном
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Путин в пятницу встретится с венгерским премьером Виктором Орбаном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня состоятся переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном, который прибудет в Москву", — сказал он.
Встреча начнется после часа дня в Кремле, лидеры не планируют общаться с прессой после переговоров.
"Будут первые ремарки в открытой части с двух сторон, как это обычно бывает в начале беседы", — уточнил Песков.
По данным Reuters, Орбан хочет обсудить с Путиным поставки нефти и газа, а также меры по урегулированию конфликта на Украине.
Президент подчеркивал, что венгерский премьер формулирует политическую позицию, исходя из реалий на земле. Также он назвал взгляды Орбана объективными.