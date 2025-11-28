Рейтинг@Mail.ru
В Кремле раскрыли подробности сегодняшней встречи Путина и Орбана
11:34 28.11.2025 (обновлено: 12:02 28.11.2025)
В Кремле раскрыли подробности сегодняшней встречи Путина и Орбана
В Кремле раскрыли подробности сегодняшней встречи Путина и Орбана
В Кремле раскрыли подробности сегодняшней встречи Путина и Орбана
Владимир Путин в пятницу встретится с венгерским премьером Виктором Орбаном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.11.2025
В Кремле раскрыли подробности сегодняшней встречи Путина и Орбана

Путин в пятницу встретится с Орбаном

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Путин в пятницу встретится с венгерским премьером Виктором Орбаном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня состоятся переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном, который прибудет в Москву", — сказал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Орбан предупредил ЕС о последствиях использования российских активов
20 ноября, 10:57
Встреча начнется после часа дня в Кремле, лидеры не планируют общаться с прессой после переговоров.
"Будут первые ремарки в открытой части с двух сторон, как это обычно бывает в начале беседы", — уточнил Песков.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"На тропу войны". Орбан выступил с жестким призывом по Украине
21 ноября, 17:43
По данным Reuters, Орбан хочет обсудить с Путиным поставки нефти и газа, а также меры по урегулированию конфликта на Украине.
Президент подчеркивал, что венгерский премьер формулирует политическую позицию, исходя из реалий на земле. Также он назвал взгляды Орбана объективными.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Орбан поставил Брюссель в тупик всего одним вопросом
Вчера, 08:00
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала