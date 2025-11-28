В Кремле раскрыли подробности сегодняшней встречи Путина и Орбана

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Путин в пятницу встретится с венгерским премьером Виктором Орбаном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня состоятся переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном, который прибудет в Москву", — сказал он.

Встреча начнется после часа дня в Кремле, лидеры не планируют общаться с прессой после переговоров.

"Будут первые ремарки в открытой части с двух сторон, как это обычно бывает в начале беседы", — уточнил Песков.

По данным Reuters, Орбан хочет обсудить с Путиным поставки нефти и газа, а также меры по урегулированию конфликта на Украине.