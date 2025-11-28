https://ria.ru/20251128/orban-2058247170.html
Орбан хочет обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе визита в Москву рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным меры по урегулированию... РИА Новости, 28.11.2025
Reuters: Орбан обсудит с Путиным меры по урегулированию конфликта на Украине