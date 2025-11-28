Рейтинг@Mail.ru
Орбан хочет обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 28.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 28.11.2025
Орбан хочет обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине
Орбан хочет обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 28.11.2025
Орбан хочет обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе визита в Москву рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным меры по урегулированию... РИА Новости, 28.11.2025
Орбан хочет обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине

Reuters: Орбан обсудит с Путиным меры по урегулированию конфликта на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе визита в Москву рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным меры по урегулированию конфликта на Украине, передает агентство Reuters.
"Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что также обсудит с Путиным усилия по мирному урегулированию на Украине", - говорится в сообщении агентства.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Орбан поставил Брюссель в тупик всего одним вопросом
