Орбан намерен встретиться с Путиным в пятницу
08:23 28.11.2025 (обновлено: 11:44 28.11.2025)
Орбан намерен встретиться с Путиным в пятницу
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует провести встречу с президентом Владимиром Путиным в пятницу, передает Reuters. РИА Новости, 28.11.2025
в мире
россия
москва
венгрия
виктор орбан
владимир путин
дмитрий песков
украина
в мире, россия, москва, венгрия, виктор орбан, владимир путин, дмитрий песков, украина
В мире, Россия, Москва, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Украина
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует провести встречу с президентом Владимиром Путиным в пятницу, передает Reuters.
"Орбан заявил, что встретится с Путиным в Москве в пятницу", — сообщило агентство.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"На тропу войны". Орбан выступил с жестким призывом по Украине
21 ноября, 17:43
По его данным, венгерский премьер хочет обсудить поставки нефти и газа, а также меры по урегулированию конфликта на Украине.
В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о встрече, заявил, что Кремль уведомит о возможных переговорах.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Венгрия подаст на ЕС в суд из-за решения по российскому газу, заявил Орбан
14 ноября, 13:08
Как отмечал Владимир Путин, если Орбан сочтет возможным принять приглашение приехать в Москву, ему всегда рады. Контакты по поводу вероятной встречи есть.
Президент подчеркнул, что венгерский премьер формулирует политическую позицию, исходя из реалий на земле. Также он назвал взгляды Орбана объективными.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Орбан поставил Брюссель в тупик всего одним вопросом
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияМоскваВенгрияВиктор ОрбанВладимир ПутинДмитрий ПесковУкраина
 
 
