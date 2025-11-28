https://ria.ru/20251128/orban-2058246855.html
Орбан намерен встретиться с Путиным в пятницу
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует провести встречу с президентом Владимиром Путиным в пятницу, передает Reuters. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T08:23:00+03:00
2025-11-28T08:23:00+03:00
2025-11-28T11:44:00+03:00
в мире
россия
москва
венгрия
виктор орбан
владимир путин
дмитрий песков
украина
