13:31 28.11.2025
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают отставку Ермака
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают отставку Ермака

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Не менее 70% украинцев поддерживают отставку главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинской исследовательской компанией "Социополис".
Ранее в пятницу депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщил корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер со ссылкой на источники, обыски, проводимые антикоррупционными органами Украины у Ермака, связаны с расследованием дела о коррупции в энергетике.
"Большинство жителей Украины - 70% - поддерживает отставку Андрея Ермака с должности главы офиса президента Украины. Не поддерживают отставку 22,4% опрошенных, а 7,6% респондентов не определились с ответом на этот вопрос", - свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте компании.
Также, согласно результатам опроса, 70,4% украинцев считают, что Ермак может быть причастным к коррупционным действиям министров и руководителей госкомпаний, а также одного из основателей студии "Квартал 95", соратника Владимира Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича. При этом 15,2% опрошенных уверены в невиновности чиновника, еще 14,4% не смогли ответить на вопрос.
Опрос проводился с 18 по 24 ноября методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1007 респондентов. Теоретическая статистическая погрешность репрезентативности не превышает 3,1%.
"Социополис" в сентябре уже задавал вопрос по поводу увольнения Ермака своим респондентам. Тогда отставку чиновника поддержало 62,2% украинцев, не поддержали отставку 21,2% опрошенных, а 16,5% респондентов не смогли определиться с ответом на этот вопрос.
В среду НАБУ допросило секретаря Совета нацбезопасности и обороны, экс-министра обороны Рустема Умерова по делу о коррупции в энергетике. Ранее украинский парламентарий Ирина Геращенко ранее сообщала, что партия "Европейская солидарность" на фоне коррупционного скандала на Украине зарегистрировала в Раде представление с требованием к Зеленскому уволить Ермака с поста главы его офиса, а Умерова - с должности секретаря СНБО. Однако Зеленский не только не уволил Ермака, но и назначил его главой переговорной делегации с США и другими международными партнерами Киева по урегулированию конфликта на Украине.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
В миреУкраинаКиевСШААндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
