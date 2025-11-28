Ливан призвал ООН принудить Израиль убрать бетонную стену с их территории

БЕЙРУТ, 28 ноя - РИА Новости. МИД Ливана подал жалобу в Совет безопасности ООН в связи со строительством Израилем бетонной стены на территории юга страны и призвал СБ оказать давление на Тель-Авив для демонтажа этого сооружения и отвода сил за "голубую линию", говорится в полученной РИА Новости копии заявления МИД Ливана.

В своей жалобе в СБ ООН правительство Ливана вновь подтвердило свою готовность вступить в переговоры с Израилем для прекращения оккупации и нападений, а также вновь заявило о приверженности полному и неделимому выполнению резолюции 1701 СБ ООН и соглашения о прекращении боевых действий, что позволит ливанскому государству восстановить полномочия по вопросам принятия решений войны и мира, сосредоточить оружие исключительно в руках государства и распространить свой суверенитет на всю территорию страны исключительно собственными силами.