Ливан призвал ООН принудить Израиль убрать бетонную стену с их территории

БЕЙРУТ, 28 ноя - РИА Новости. МИД Ливана подал жалобу в Совет безопасности ООН в связи со строительством Израилем бетонной стены на территории юга страны и призвал СБ оказать давление на Тель-Авив для демонтажа этого сооружения и отвода сил за "голубую линию", говорится в полученной РИА Новости копии заявления МИД Ливана.
"В своей жалобе Ливан потребовал от Совбеза и Генерального секретариата ООН незамедлительных действий для сдерживания Израиля от нарушений ливанского суверенитета, вынудить его снести обе стены, а также обеспечить немедленный отход на юг от "голубой линии" из всех районов, которые он продолжает оккупировать на территории Ливана — включая пять пограничных высот. Ливан также потребовал прекратить навязывать так называемые "буферные зоны" внутри ливанской территории, соблюдать обязательства, вытекающие из норм международного права и соответствующих резолюций СБ ООН, и обеспечить возвращение ливанских граждан в их приграничные деревни",- написано в заявлении.
Согласно коммюнике, жалоба в Совет безопасности была направлена постоянным представительством Ливана в ООН в Нью-Йорке по указанию правительства страны. В документе отмечается, что строительство двух бетонных Т-образных стен к юго-западу и юго-востоку от населенного пункта Ярун на территории Ливана является грубым нарушением суверенитета страны, резолюции 1701 СБ ООН от 2006 года и соглашения о прекращении огня, достигнутого в ноябре 2024 года. Также в ливанском МИД подчеркнули, что строительство стены на ливанской земле задокументировано миротворцами ООН (UNIFIL).
В своей жалобе в СБ ООН правительство Ливана вновь подтвердило свою готовность вступить в переговоры с Израилем для прекращения оккупации и нападений, а также вновь заявило о приверженности полному и неделимому выполнению резолюции 1701 СБ ООН и соглашения о прекращении боевых действий, что позволит ливанскому государству восстановить полномочия по вопросам принятия решений войны и мира, сосредоточить оружие исключительно в руках государства и распространить свой суверенитет на всю территорию страны исключительно собственными силами.
Перемирие между ливанским движением "Хезболлах" и Израилем вступило в силу 27 ноября 2024 года - спустя более года после открытия ливанским сопротивлением так называемого "фронта поддержки Газы" 8 октября 2023 года. Согласно соглашению, израильская армия должна была покинуть оккупированные районы южного Ливана к утру 26 января 2025 года, но сроки не были соблюдены. Позднее США сообщили о продлении сроков до 18 февраля по согласованию с обеими сторонами. Тогда же бывший министр обороны Государства Израиль Йоав Галант сделал заявление, что ЦАХАЛ останется в "буферной зоне" на территории республики в пяти пунктах вдоль границы для "обеспечения безопасности северных поселений". Несмотря на соглашение, израильская армия регулярно наносит удары по ливанской территории, делая упор на том, что таким образом устраняет "угрозы со стороны "Хезболлах".