ООН потребовала расследовать убийства палестинцев израильскими поселенцами

ЖЕНЕВА, 28 ноя – РИА Новости. Преступления израильских поселенцев против палестинцев необходимо расследовать, а виновные должны быть привлечены к ответственности, заявило в пятницу Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

В управлении сообщили, что "возмущены" "внесудебной расправой" над двумя палестинцами в районе Дженин на оккупированном Западном берегу – расстрел израильскими военными двух палестинцев, которые с поднятыми руками вышли им навстречу, попал на видео и распространился в СМИ.

"Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призывает провести независимое, быстрое и эффективное расследование убийств палестинцев и привлечь к полной ответственности виновных в нарушениях", - говорится в сообщении УВКПЧ.

По данным УВКПЧ, с 7 октября 2023 года по 27 ноября 2025 года израильские силы безопасности и поселенцы убили 1030 палестинцев на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим . Среди этих жертв было 223 ребёнка.

После заснятого на видео инцидента было объявлено о проведении внутреннего расследования.

"Однако заявления высокопоставленного представителя израильского правительства были направлены на то, чтобы снять с израильских сил безопасности ответственность, что вызывает серьёзные опасения относительно достоверности любого будущего расследования или проверки, проводимой любым органом, не являющимся полностью независимым от правительства", - отметили в УВКПЧ.