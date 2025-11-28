Рейтинг@Mail.ru
ООН потребовала расследовать убийства палестинцев израильскими поселенцами - РИА Новости, 28.11.2025
15:45 28.11.2025
ООН потребовала расследовать убийства палестинцев израильскими поселенцами
ООН потребовала расследовать убийства палестинцев израильскими поселенцами - РИА Новости, 28.11.2025
ООН потребовала расследовать убийства палестинцев израильскими поселенцами
Преступления израильских поселенцев против палестинцев необходимо расследовать, а виновные должны быть привлечены к ответственности, заявило в пятницу... РИА Новости, 28.11.2025
восточный иерусалим
в мире, восточный иерусалим, оон
В мире, Восточный Иерусалим, ООН
ООН потребовала расследовать убийства палестинцев израильскими поселенцами

УВКПЧ ООН призвало расследовать убийства палестинцев израильскими поселенцами

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 28 ноя – РИА Новости. Преступления израильских поселенцев против палестинцев необходимо расследовать, а виновные должны быть привлечены к ответственности, заявило в пятницу Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
В управлении сообщили, что "возмущены" "внесудебной расправой" над двумя палестинцами в районе Дженин на оккупированном Западном берегу – расстрел израильскими военными двух палестинцев, которые с поднятыми руками вышли им навстречу, попал на видео и распространился в СМИ.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призывает провести независимое, быстрое и эффективное расследование убийств палестинцев и привлечь к полной ответственности виновных в нарушениях", - говорится в сообщении УВКПЧ.
По данным УВКПЧ, с 7 октября 2023 года по 27 ноября 2025 года израильские силы безопасности и поселенцы убили 1030 палестинцев на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим. Среди этих жертв было 223 ребёнка.
После заснятого на видео инцидента было объявлено о проведении внутреннего расследования.
"Однако заявления высокопоставленного представителя израильского правительства были направлены на то, чтобы снять с израильских сил безопасности ответственность, что вызывает серьёзные опасения относительно достоверности любого будущего расследования или проверки, проводимой любым органом, не являющимся полностью независимым от правительства", - отметили в УВКПЧ.
При этом в ООН подчеркнули, что безнаказанность за незаконное применение силы израильскими силами безопасности и постоянно растущее насилие со стороны израильских поселенцев должны быть прекращены.
Итамар Бен-Гвир - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Министр в Израиле предложил убить руководство Палестины и арестовать Аббаса
17 ноября, 20:38
 
В миреВосточный ИерусалимООН
 
 
