Жители подмосковных Химок смогут бесплатно пройти онкоскрининг 29 ноября
Жители подмосковных Химок смогут бесплатно пройти онкоскрининг 29 ноября
В подмосковных Химках 29 ноября можно будет пройти бесплатный онкологический скрининг, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 28.11.2025
Жителей Химок приглашают пройти бесплатный онкоскрининг 29 ноября
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В подмосковных Химках 29 ноября можно будет пройти бесплатный онкологический скрининг, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Процедура позволит убедиться в отсутствии заболеваний или выявить их на ранней стадии, чтобы вовремя приступить к лечению. Обследование можно пройти в поликлинике №2 на улице Лавочкина, дом 22, с 9:00 до 14:00.
В рамках скрининга можно будет проверить новообразования кожи, органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, а для женщин доступны маммография, УЗИ молочных желез и мазок на онкоцитологию. Мужчины смогут сдать анализ на простатический специфический антиген (ПСА). Этот специальный анализ крови помогает оценить риски развития рака предстательной железы.
Старшая медицинская сестра Химкинской клинической больницы, депутат Надежда Смирнова отметила, что доступность ранней диагностики является одним из важнейших приоритетов современной медицины.
"Проведение бесплатного онкоскрининга в Химках демонстрирует нашу общую заботу о здоровье граждан. Это шаг к тому, чтобы каждый житель мог вовремя получить качественную медицинскую помощь", — приводит пресс-служба слова специалиста.
Для посещения центра амбулаторной онкологической помощи при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Также рекомендуется взять с собой результаты предыдущих обследований, если они имеются.
Главная задача скрининга — выявить злокачественные образования как можно раньше. Это позволяет обеспечить пациентов доступной и качественной медицинской помощью в короткие сроки.