Песков рассказал о реакции ОДКБ на предложение Путина о перевооружении сил
28.11.2025
Песков рассказал о реакции ОДКБ на предложение Путина о перевооружении сил
Песков рассказал о реакции ОДКБ на предложение Путина о перевооружении сил
Песков рассказал о реакции ОДКБ на предложение Путина о перевооружении сил

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина о перевооружении сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) современным оружием РФ было позитивно встречено государствами-членами организации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это было в целом позитивно встречено государствами-членами ОДКБ, сейчас это будет дальше проговариваться", - сказал Песков журналистам.
Россия готова делиться вооружением со странами ОДКБ, заявил Путин
© 2025 МИА «Россия сегодня»
