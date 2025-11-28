https://ria.ru/20251128/odkb-2058293692.html
Песков рассказал о реакции ОДКБ на предложение Путина о перевооружении сил
Песков рассказал о реакции ОДКБ на предложение Путина о перевооружении сил - РИА Новости, 28.11.2025
Песков рассказал о реакции ОДКБ на предложение Путина о перевооружении сил
Предложение президента РФ Владимира Путина о перевооружении сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) современным оружием РФ было позитивно... РИА Новости, 28.11.2025
Песков рассказал о реакции ОДКБ на предложение Путина о перевооружении сил
