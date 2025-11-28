В Раде считают, что обыски у Ермака поспособствуют его отставке, пишет FT

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Три неназванных депутата Верховной рады Украины из правящей партии "Слуга народа" считают, что обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака могут спровоцировать новые призывы к отставке руководителя офиса и повлиять на ход мирных переговоров, сообщает британская газета Financial Times.
Ранее в пятницу депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и САП проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что НАБУ готовится сообщить об обвинении Ермаку.
"Три члена парламента из правящей партии Зеленского заявили FT, что обыски, вероятно, спровоцируют новые призывы к отставке Ермака, а также могут повлиять на активизацию мирных переговоров", - сообщает издание.
Один из законодателей указал на накопившееся давление в обществе, которое "может взорваться в любой момент". При этом депутаты отметили, что поддерживают расследование НАБУ и САП.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.