В Херсонской области один человек пострадал в результате удара ВСУ
В Херсонской области один человек пострадал в результате удара ВСУ
Один человек получил ранения в результате удара украинской армии по населенному пункту Великие Копани левого берега Днепра Херсонской области
В Херсонской области один человек пострадал в результате удара ВСУ
ВСУ нанесли 49 ударов по Херсонской области за сутки, один человек ранен