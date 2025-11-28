Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области один человек пострадал в результате удара ВСУ - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:10 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/obstrel-2058265622.html
В Херсонской области один человек пострадал в результате удара ВСУ
В Херсонской области один человек пострадал в результате удара ВСУ - РИА Новости, 28.11.2025
В Херсонской области один человек пострадал в результате удара ВСУ
Один человек получил ранения в результате удара украинской армии по населенному пункту Великие Копани левого берега Днепра Херсонской области, всего за сутки... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T10:10:00+03:00
2025-11-28T10:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
днепр (река)
каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
днепр (река)
каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_3b0136b19a034ce5acb1451070ebcee0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , днепр (река), каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Днепр (река), Каховка, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области один человек пострадал в результате удара ВСУ

ВСУ нанесли 49 ударов по Херсонской области за сутки, один человек ранен

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 28 ноя - РИА Новости. Один человек получил ранения в результате удара украинской армии по населенному пункту Великие Копани левого берега Днепра Херсонской области, всего за сутки ВСУ нанесли по Херсонской области 49 артиллерийских ударов, сообщили журналистам в экстренных службах.
«
"В Великих Копанях в результате обстрела ВСУ пострадал мирный житель. В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 24 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 25 артиллерийских обстрела со стороны украинской армии были зафиксированы ночью. Всего за сутки противник нанес по Херсонской области 49 ударов", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Алешки, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Великие Копани, Каиры, Брилевка, Днепряны, Новая Маячка, Обрывки, Пролетарка, Райское.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьДнепр (река)КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала