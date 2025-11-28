В Херсонской области один человек пострадал в результате удара ВСУ

«

"В Великих Копанях в результате обстрела ВСУ пострадал мирный житель. В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 24 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 25 артиллерийских обстрела со стороны украинской армии были зафиксированы ночью. Всего за сутки противник нанес по Херсонской области 49 ударов", - сказал представитель экстренных служб.