В Приангарье разыскивают пациента, сбежавшего из психбольницы
Пациент психиатрической лечебницы, сбежавший из больницы во время выписки, разыскивается в Иркутской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 28.11.2025
