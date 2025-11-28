Рейтинг@Mail.ru
28.11.2025

В Приангарье разыскивают пациента, сбежавшего из психбольницы
13:12 28.11.2025
В Приангарье разыскивают пациента, сбежавшего из психбольницы
В Приангарье разыскивают пациента, сбежавшего из психбольницы
Пациент психиатрической лечебницы, сбежавший из больницы во время выписки, разыскивается в Иркутской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 28.11.2025
В Приангарье разыскивают пациента, сбежавшего из психбольницы

В Иркутской области ищут сбежавшего из психбольницы мужчину

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции. Архивное фото
ИРКУТСК, 28 ноя - РИА Новости. Пациент психиатрической лечебницы, сбежавший из больницы во время выписки, разыскивается в Иркутской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Мужчине было назначено принудительное лечение, которое он прошел. Пациента привезли в областную больницу из Соснового бора, чтобы оформить документы для выписки, но он попросился в туалет и ушел. Сейчас его ищут, чтобы передать медикам", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что на лечение мужчина был направлен после совершения тяжкого преступления. Находился в психиатрической больнице, расположенной за пределами Иркутска, в поселке Сосновый Бор.
Сотрудники полиции сопровождают Василия Стрижакова в зал заседаний Второго западного окружного военного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Суд отправил обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева в психбольницу
Заголовок открываемого материала