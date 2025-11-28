https://ria.ru/20251128/obem-2058344141.html
Моор: почти на 19% за год вырос объем инвестиций в Тюменской области
ТЮМЕНЬ, 28 ноя – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Тюменской области вырос почти на 19% по сравнению с прошлым годом, заявил глава региона Александр Моор, выступая с посланием областной думе "О положении дел в области и перспективах её развития".
"Важный фактор, доказывающий, что экономика адаптируется и перестраивается, – объем инвестиций. По этому показателю, который, по сути, определяет завтрашний рост производства, налоги в будущем, Тюменская область превысила прошлогодний результат. Согласно последним данным, объем инвестиций в основной капитал по сравнению с прошлым годом вырос почти на 19%", - сказал Моор.
Со слов губернатора, особенно ощутим рост инвестиций в недвижимость и обрабатывающие производства – почти в полтора раза, в сельское и лесное хозяйство – более чем в полтора, в торговлю – на 70%. Особо он отметил вложения в социальную и гуманитарную сферу: образование – плюс 30%, здравоохранение и социальные услуги – плюс 90%, культура, спорт и досуг – в два раза.
За январь-сентябрь 2025 года в регионе признаны реализованными 83 инвестпроекта на сумму более 17 миллиардов рублей. За тот же период в областной реестр включено 211 новых проектов с планируемым объемом инвестиций в 61 миллиард рублей. По количеству проектов Тюменская область в первой десятке российских регионов. Росту инвестиций способствует развитая инвестиционная экосистема, которая включает необходимые стандарты, льготы, алгоритмы и механизмы обратной связи, отметил Моор.