https://ria.ru/20251128/obekt-2058448012.html
В Южном порту Москвы появился новый арт-объект
В Южном порту Москвы появился новый арт-объект - РИА Новости, 28.11.2025
В Южном порту Москвы появился новый арт-объект
На набережной в районе Южного порта в Москве состоялось открытие арт-объекта "Обнимать", говорится в сообщении девелопера Forma, занимающимся благоустройством... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T17:35:00+03:00
2025-11-28T17:35:00+03:00
2025-11-28T17:35:00+03:00
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058444862_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_88b5736d62fe22590056e13dfa374269.jpg
https://ria.ru/20251128/gim-2058410428.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058444862_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_92f7c0bc9e4d4b869035000212f6a280.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. На набережной в районе Южного порта в Москве состоялось открытие арт-объекта "Обнимать", говорится в сообщении девелопера Forma, занимающимся благоустройством набережной.
В нем уточняется, что арт-объект стал первым из цикла скульптур, которые украсят променад в Южном порту. Скульптура сделана из металла и символизирует собой "материнское крыло" и родительский дом.
"Произведение "Обнимать" стало первым из серии объектов уличного искусства, которые появятся на новой набережной, протяженностью 400 метров. Стрит-арт станет частью насыщенного благоустройства, которое выполняет девелопер Formа", -добавляется в сообщении.
В пресс-релизе указывается, что в вечернее время инсталляция будет выделяться системой подсветки. Также в рамках благоустройства набережной планируются спортивные площадки, велодорожка в прибрежной зоне, каскадные лужайки