В Южном порту Москвы появился новый арт-объект

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. На набережной в районе Южного порта в Москве состоялось открытие арт-объекта "Обнимать", говорится в сообщении девелопера Forma, занимающимся благоустройством набережной.

В нем уточняется, что арт-объект стал первым из цикла скульптур, которые украсят променад в Южном порту. Скульптура сделана из металла и символизирует собой "материнское крыло" и родительский дом.

"Произведение "Обнимать" стало первым из серии объектов уличного искусства, которые появятся на новой набережной, протяженностью 400 метров. Стрит-арт станет частью насыщенного благоустройства, которое выполняет девелопер Formа", -добавляется в сообщении.