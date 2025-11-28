Рейтинг@Mail.ru
В Южном порту Москвы появился новый арт-объект - РИА Новости, 28.11.2025
17:35 28.11.2025
В Южном порту Москвы появился новый арт-объект
На набережной в районе Южного порта в Москве состоялось открытие арт-объекта "Обнимать", говорится в сообщении девелопера Forma, занимающимся благоустройством...
москва
москва
москва
Москва

В Южном порту Москвы появился новый арт-объект

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. На набережной в районе Южного порта в Москве состоялось открытие арт-объекта "Обнимать", говорится в сообщении девелопера Forma, занимающимся благоустройством набережной.
В нем уточняется, что арт-объект стал первым из цикла скульптур, которые украсят променад в Южном порту. Скульптура сделана из металла и символизирует собой "материнское крыло" и родительский дом.
"Произведение "Обнимать" стало первым из серии объектов уличного искусства, которые появятся на новой набережной, протяженностью 400 метров. Стрит-арт станет частью насыщенного благоустройства, которое выполняет девелопер Formа", -добавляется в сообщении.
В пресс-релизе указывается, что в вечернее время инсталляция будет выделяться системой подсветки. Также в рамках благоустройства набережной планируются спортивные площадки, велодорожка в прибрежной зоне, каскадные лужайки
