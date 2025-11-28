В Британии испугались нового уникального "оружия" Путина

Газета ссылается на заявления компании-разработчика Neiry о том, что технология позволяет операторам управлять целыми стаями птиц, передавая команды непосредственно в мозг.

Neiry презентовала биодронов 26 ноября. По словам представителя компании, они могут выполнять задачи по экологическому и промышленному мониторингу, а также участвовать в поисковых операциях.