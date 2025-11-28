Рейтинг@Mail.ru
В Британии испугались нового уникального "оружия" Путина - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/neyrochip-2058323028.html
В Британии испугались нового уникального "оружия" Путина
В Британии испугались нового уникального "оружия" Путина - РИА Новости, 28.11.2025
В Британии испугались нового уникального "оружия" Путина
испугались эскадрильи шпионских голубей с чипами в мозге, "созданной по указанию президента Путина". Паникерский материал об этом выпустило издание The Sun. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T13:11:00+03:00
2025-11-28T13:11:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
владимир путин
нато
александр грушко
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057590624_0:0:1680:946_1920x0_80_0_0_759c655a9a8cd9e62ef7de2e46d439d8.jpg
https://ria.ru/20251128/ukraina-2058142693.html
https://ria.ru/20251128/moskva-2058161006.html
россия
украина
москва
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057590624_336:0:1680:1008_1920x0_80_0_0_f29d5da66595eadf60081ec5602cc0e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, владимир путин, нато, александр грушко, великобритания
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, НАТО, Александр Грушко, Великобритания
В Британии испугались нового уникального "оружия" Путина

The Sun: в России создали эскадрильи шпионских голубей с чипами в мозге

© Фото : Neiry Голубь-биодрон PJN-1
Голубь-биодрон PJN-1 - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Neiry
Голубь-биодрон PJN-1
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В Британии испугались эскадрильи шпионских голубей с чипами в мозге, "созданной по указанию президента Путина". Паникерский материал об этом выпустило издание The Sun.
Газета ссылается на заявления компании-разработчика Neiry о том, что технология позволяет операторам управлять целыми стаями птиц, передавая команды непосредственно в мозг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Новый Афганистан: Украина приготовила опасный сюрприз
08:00
Британские эксперты, опрошенные изданием, указывают на "очевидные риски" применения таких биодронов в разведывательных целях.
"Обычные городские голуби, не привлекающие внимания, могут незаметно вести съемку или собирать данные с помощью скрытых сенсоров. Эта же технология позволяет использовать их для мониторинга зон военных действий, в том числе на территории Украины, без риска обнаружения", — сказано в статье.
Neiry презентовала биодронов 26 ноября. По словам представителя компании, они могут выполнять задачи по экологическому и промышленному мониторингу, а также участвовать в поисковых операциях.
Страны Запада постоянно демонизируют Россию и пытаются запугать ею граждан своих стран. Так, замглавы МИД Александр Грушко накануне отметил, что эти государства готовятся к вооруженному столкновению с Россией, и их параноидальные идеи обретают конкретные планы. При этом Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, о чем накануне также напомнил президент Владимир Путин.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Страшная весть для Запада: Москва нацелилась на победу без войны
08:00
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинНАТОАлександр ГрушкоВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала