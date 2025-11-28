МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В Британии испугались эскадрильи шпионских голубей с чипами в мозге, "созданной по указанию президента Путина". Паникерский материал об этом выпустило издание The Sun.
Газета ссылается на заявления компании-разработчика Neiry о том, что технология позволяет операторам управлять целыми стаями птиц, передавая команды непосредственно в мозг.
Британские эксперты, опрошенные изданием, указывают на "очевидные риски" применения таких биодронов в разведывательных целях.
"Обычные городские голуби, не привлекающие внимания, могут незаметно вести съемку или собирать данные с помощью скрытых сенсоров. Эта же технология позволяет использовать их для мониторинга зон военных действий, в том числе на территории Украины, без риска обнаружения", — сказано в статье.
Neiry презентовала биодронов 26 ноября. По словам представителя компании, они могут выполнять задачи по экологическому и промышленному мониторингу, а также участвовать в поисковых операциях.
Страны Запада постоянно демонизируют Россию и пытаются запугать ею граждан своих стран. Так, замглавы МИД Александр Грушко накануне отметил, что эти государства готовятся к вооруженному столкновению с Россией, и их параноидальные идеи обретают конкретные планы. При этом Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, о чем накануне также напомнил президент Владимир Путин.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>