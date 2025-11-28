Фальков сообщил о росте интереса к российской науке среди иностранцев

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Интерес к российской науке среди иностранных исследователей растет, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

На встрече с участниками V Конгресса молодых ученых президент России Владимир Путин отметил, что увеличивается количество иностранных научных исследователей в РФ, в том числе из Китая. По его словам, рост числа аспирантов из КНР составил 25-28%.

"Интерес к российской науке (среди иностранных исследователей - ред.) растет", - сказал Фальков в ходе встречи.

Министр уточнил, что на втором и третьем местах по числу иностранных исследователей в России - Казахстан и Сирия.