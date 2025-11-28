https://ria.ru/20251128/nauka-2058514721.html
Фальков сообщил о росте интереса к российской науке среди иностранцев
Интерес к российской науке среди иностранных исследователей растет, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 28.11.2025
Фальков: интерес к российской науке среди иностранных исследователей растет
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Интерес к российской науке среди иностранных исследователей растет, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
На встрече с участниками V Конгресса молодых ученых президент России Владимир Путин отметил, что увеличивается количество иностранных научных исследователей в РФ, в том числе из Китая. По его словам, рост числа аспирантов из КНР составил 25-28%.
"Интерес к российской науке (среди иностранных исследователей - ред.) растет", - сказал Фальков в ходе встречи.
Министр уточнил, что на втором и третьем местах по числу иностранных исследователей в России - Казахстан и Сирия.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых, проходящего со среды по пятницу. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.