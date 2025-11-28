МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В контексте противостояния с Россией на поле боя НАТО окончательно утратила свою политическую силу, став, по сути, логистической компанией, пишет норвежское издание Steigan.
«
"НАТО не ослабнет. НАТО скоро умрет. Не с грохотом, а с политическим разложением, которое началось задолго до Украины и теперь выплеснулось на всеобщее обозрение. Сегодня мы видим контуры конца альянса, который больше не способен решить ни одной задачи, для которой, как он утверждает, был создан. <…> Империя без достоинства канула в песок, и остался альянс, внезапно потерявший свою идентичность", — отмечается в материале.
«
"Самое показательное, что и Путин, и США теперь полностью обходят НАТО в вопросе мира на Украине. Россия рассматривает НАТО как сторону в войне. США рассматривают НАТО как логистическую организацию. Ни одна из сторон не рассматривает альянс как политическую силу. Это не совпадение — это результат десятилетий провальной стратегии, слепого повиновения и руководства, подменившего реальную политику лозунгами", — дополняет издание.
НАТО может не справиться без помощи США Украине, пишет WP
25 ноября, 16:35
При этом подчеркивается, что ближайшие несколько лет станут для блока фатальными и баланс сил Запада с Россией значительно изменится.
«
"Вопрос не в том, выживет ли НАТО в этом столетии. Вопрос в том, выживет ли НАТО хотя бы в следующем десятилетии. Когда альянс теряет способность поддерживать мир, теряет уважение противников, теряет значимость среди своих членов и теряет связь с глобальным балансом сил, его смерть необратима", — резюмирует Steigan.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с этим военно-политическим блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.