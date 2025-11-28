Рейтинг@Mail.ru
НАТО готовит свое население к войне с Россией, заявил посол в Бельгии - РИА Новости, 28.11.2025
00:49 28.11.2025
НАТО готовит свое население к войне с Россией, заявил посол в Бельгии
НАТО готовит свое население к войне с Россией, заявил посол в Бельгии

Гончар: НАТО готовит население к войне с Россией, даже если это звучит безумно

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. НАТО готовит свое население к войне с Россией, даже если это звучит безумно, а Евросоюз навязывает безудержную милитаризацию, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар на российско-белорусском мероприятии в Брюсселе, посвященном вызовам и перспективам евразийской безопасности.
"НАТО, запугивая свое население несуществующими планами Кремля напасть на союзников, начала, как бы безумно это ни звучало, готовиться к крупной войне с Россией. В свою очередь ЕС навязывает безудержную милитаризацию, хороня первоначальную концепцию единой Европы во имя мира и процветания и превращая себя в придаток НАТО. В результате Европа стремительно теряет свой глобальный вес и конкурентоспособность. Уверен, что отцы-основатели европейских стран не такого будущего желали Старому свету", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Европа попала в "гибридную ловушку Путина"
7 октября, 08:00
Гончар добавил, что даже после трех с половиной лет использования Украины в гибридной войне против России, ни государства НАТО, ни страны Европейского союза, за редким исключением, не желают извлекать уроки из произошедшего, а "продвигаются мысли о создании новой европейской системы безопасности без участия Белоруссии и России".
"Все мы видим, что Запад пытается втянуть наших ближайших соседей на постсоветском пространстве, а также наших партнеров в Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке в свои конфронтационные схемы. Но так же, как оказались иллюзорными их планы нанести стратегическое поражение России, так же иллюзорными оказались их попытки разделить нас и посеять раздор между нами и нашими дружественными государствами", - подчеркнул дипломат.
Ранее издание Wall Street Journal писало, что вооруженные силы Германии разрабатывают на случай войны с Россией план, который включает переброску 800 тысяч военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке, которая по территорий самой ФРГ проходить не будет.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Рютте назвал страны НАТО "прифронтовыми государствами" из-за России
Вчера, 20:55
 
