НАТО готовит свое население к войне с Россией, заявил посол в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. НАТО готовит свое население к войне с Россией, даже если это звучит безумно, а Евросоюз навязывает безудержную милитаризацию, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар на российско-белорусском мероприятии в Брюсселе, посвященном вызовам и перспективам евразийской безопасности.