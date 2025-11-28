https://ria.ru/20251128/napravlenija-2058509229.html
Путин заявил, что все направления ОПК требуют постоянных обновлений
Путин заявил, что все направления ОПК требуют постоянных обновлений - РИА Новости, 28.11.2025
Путин заявил, что все направления ОПК требуют постоянных обновлений
Все направления ОПК требуют постоянных обновлений и усилий, несмотря на богатый опыт РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2025
россия
владимир путин
россия
Новости
россия, владимир путин
