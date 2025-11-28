Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о пересмотре НДС
17:31 28.11.2025
Путин подписал закон о пересмотре НДС
Путин подписал закон о пересмотре НДС - РИА Новости, 28.11.2025
Путин подписал закон о пересмотре НДС
Президент России Владимир Путин подписал закон о пересмотре НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.
2025
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о пересмотре НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс. В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Мишустин рассказал о снижении порога годовой выручки для уплаты НДС для МСП
6 ноября, 16:14
При этом из перечня товаров, облагаемых по льготной ставке, исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. Теперь они будут облагаться по ставке 22%.
Помимо этого, вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые в 2026 году впервые перешли на НДС и допустили в этом периоде нарушения по нему.
Таким предпринимателям также дается право однократно отказаться от применения пониженных ставок НДС – чтобы те, кто неправильно принял решение об уплате налога по пониженным ставкам, могли исправить ошибку, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
Для юрлиц, лишенных статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, но исполняющих его функции, предусмотрена возможность освобождения от НДС до тех пор, пока они исполняют эти функции.
Кроме того, от НДС освобождается передача объектов недвижимости, которые изымаются для государственных и муниципальных нужд и за которые налогоплательщику предоставляется возмещение (компенсация).
Закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
Минфин рассказал о планах по обложению НДС операций по обслуживанию карт
12 ноября, 16:07
Минфин рассказал о планах по обложению НДС операций по обслуживанию карт
12 ноября, 16:07
 
