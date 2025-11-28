Рейтинг@Mail.ru
МВД разработает критерии эффективности автошкол - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:02 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/mvd-2058530183.html
МВД разработает критерии эффективности автошкол
МВД разработает критерии эффективности автошкол - РИА Новости, 28.11.2025
МВД разработает критерии эффективности автошкол
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится контроль качества обучения в автошколах и устанавливаются показатели их эффективности,... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T23:02:00+03:00
2025-11-28T23:02:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1a70ffc957eb12545ec49f19b33040bc.jpg
https://ria.ru/20251126/avtoshkola-2057637324.html
https://ria.ru/20251127/avtostat-2058203366.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_282aacda6670afa1e1eb4921b737af24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
МВД разработает критерии эффективности автошкол

МВД разработает критерии эффективности автошкол и их качества

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится контроль качества обучения в автошколах и устанавливаются показатели их эффективности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
Инициатором закона выступило правительство РФ, изменения вносятся в закон "О безопасности дорожного движения".
Автошкола - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Совфед одобрил закон о контроле качества обучения в автошколах
26 ноября, 11:28
Документ предполагает разработку перечня показателей, критериев и периодичности оценки эффективности автошкол, такими полномочиями наделяется МВД России. Кроме того, данные о качестве подготовки в автошколах планируется размещать в интернете, что позволит гражданам учитывать их при выборе учебного заведения.
Документ направлен на повышение качества подготовки водителей и усиление контроля за образовательными организациями, осуществляющими профессиональное обучение, говорится в сопроводительных материалах. Реализация положений, предусмотренных законом, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.
Закон должен вступить в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.
Автомобиль БМВ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В России впервые за год выросли продажи новых автомобилей премиум-брендов
27 ноября, 21:57
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала