МВД разработает критерии эффективности автошкол

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится контроль качества обучения в автошколах и устанавливаются показатели их эффективности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.

Инициатором закона выступило правительство РФ , изменения вносятся в закон "О безопасности дорожного движения".

Документ предполагает разработку перечня показателей, критериев и периодичности оценки эффективности автошкол, такими полномочиями наделяется МВД России. Кроме того, данные о качестве подготовки в автошколах планируется размещать в интернете, что позволит гражданам учитывать их при выборе учебного заведения.

Документ направлен на повышение качества подготовки водителей и усиление контроля за образовательными организациями, осуществляющими профессиональное обучение, говорится в сопроводительных материалах. Реализация положений, предусмотренных законом, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.