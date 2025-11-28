https://ria.ru/20251128/mvd-2058530183.html
МВД разработает критерии эффективности автошкол
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится контроль качества обучения в автошколах и устанавливаются показатели их эффективности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
Инициатором закона выступило правительство РФ
, изменения вносятся в закон "О безопасности дорожного движения".
Документ предполагает разработку перечня показателей, критериев и периодичности оценки эффективности автошкол, такими полномочиями наделяется МВД России. Кроме того, данные о качестве подготовки в автошколах планируется размещать в интернете, что позволит гражданам учитывать их при выборе учебного заведения.
Документ направлен на повышение качества подготовки водителей и усиление контроля за образовательными организациями, осуществляющими профессиональное обучение, говорится в сопроводительных материалах. Реализация положений, предусмотренных законом, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.
Закон должен вступить в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.