Рейтинг@Mail.ru
МВД объяснило, как распознать сайт-подделку при покупке билетов - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/mvd-2058370005.html
МВД объяснило, как распознать сайт-подделку при покупке билетов
МВД объяснило, как распознать сайт-подделку при покупке билетов - РИА Новости, 28.11.2025
МВД объяснило, как распознать сайт-подделку при покупке билетов
Мошенники распространяют ссылки на сайты-подделки в соцсетях и мессенджерах, где обещают низкие цены на новогодние спектакли и представления, однако после... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T15:02:00+03:00
2025-11-28T15:02:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
google
яндекс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_0:164:2000:1289_1920x0_80_0_0_f08990fe9419274b714ff72701afff22.jpg
https://ria.ru/20251128/moshenniki-2058250491.html
https://ria.ru/20251120/moshennichestvo-2056179872.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_6ff05867b412b13554e71aba68407cf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), google, яндекс
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Google, Яндекс
МВД объяснило, как распознать сайт-подделку при покупке билетов

МВД назвало признаки сайтов-подделок по покупке билетов на новогодние спектакли

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мошенники распространяют ссылки на сайты-подделки в соцсетях и мессенджерах, где обещают низкие цены на новогодние спектакли и представления, однако после оплаты пользователь получает только недействительный QR-код ли не получает ничего, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом Объясняем.рф.
"Успейте купить билет на ёлку!" — перед Новым годом мошенники создают фейковые сайты, которые якобы предлагают билеты на спектакли, представления и выставки. На сайтах-двойниках билетных платформ размещают известные логотипы и публикуют фальшивые отзывы", - говорится в сообщении.
Телефон и банковская карта - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Россиянам рассказали, как мошенники повторно обманывают жертв
Вчера, 09:02
В ведомстве сообщили, что мошенники распространяют ссылки на фишинговые сайты в соцсетях и мессенджерах, где обещают "самую низкую цену" или "лучшие места", однако после оплаты билета на таких площадках пользователь получает только недействительный QR-код или вообще ничего.
Правоохранители добавили, что отличительными чертами сайтов-подделок являются отсутствие другой информации, кроме предложения купить билеты, юридических реквизитов (ИНН, адреса), контактных телефонов, ссылок на оферту и политику конфиденциальности. Кроме того, такие сайты для связи используют формы обратной связи, общедоступные почтовые сервисы, например, Google, "Яндекс", Mail, или мессенджеры, указывают способы оплаты переводом в сторонние организации или физлицам, а также на сайте приведены неверные сроки обновления информации (знак копирайта, знак авторского права — ©) или их нет совсем.
"Даже если сайт — первый в результатах поиска, это не гарантия его надёжности", - предупредили в МВД РФ.
Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо выбирать проверенные сайты с защищённым соединением — в адресной строке должны быть буквы HTTPS и значок замка, проверять дату создания ресурса, так как мошеннические живут недолго, а официальные работают годами, а также проверять сайт на вредоносность на бесплатных онлайн-платформах: Yandex Site status check или "Google безопасный просмотр".
"Если столкнулись с фишинговым сайтом — подайте жалобу на "Госуслугах" или на сайте ИС Антифишинг", - заключили в МВД.
Сцена из балета Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Госдуме рассказали о мошенниках, продающих билеты на балет "Щелкунчик"
20 ноября, 04:30
 
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)GoogleЯндекс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала