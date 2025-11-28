МВД объяснило, как распознать сайт-подделку при покупке билетов

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мошенники распространяют ссылки на сайты-подделки в соцсетях и мессенджерах, где обещают низкие цены на новогодние спектакли и представления, однако после оплаты пользователь получает только недействительный QR-код ли не получает ничего, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом Объясняем.рф.

"Успейте купить билет на ёлку!" — перед Новым годом мошенники создают фейковые сайты, которые якобы предлагают билеты на спектакли, представления и выставки. На сайтах-двойниках билетных платформ размещают известные логотипы и публикуют фальшивые отзывы", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что мошенники распространяют ссылки на фишинговые сайты в соцсетях и мессенджерах, где обещают "самую низкую цену" или "лучшие места", однако после оплаты билета на таких площадках пользователь получает только недействительный QR-код или вообще ничего.

Правоохранители добавили, что отличительными чертами сайтов-подделок являются отсутствие другой информации, кроме предложения купить билеты, юридических реквизитов (ИНН, адреса), контактных телефонов, ссылок на оферту и политику конфиденциальности. Кроме того, такие сайты для связи используют формы обратной связи, общедоступные почтовые сервисы, например, Google , " Яндекс ", Mail, или мессенджеры, указывают способы оплаты переводом в сторонние организации или физлицам, а также на сайте приведены неверные сроки обновления информации (знак копирайта, знак авторского права — ©) или их нет совсем.

"Даже если сайт — первый в результатах поиска, это не гарантия его надёжности", - предупредили в МВД РФ

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо выбирать проверенные сайты с защищённым соединением — в адресной строке должны быть буквы HTTPS и значок замка, проверять дату создания ресурса, так как мошеннические живут недолго, а официальные работают годами, а также проверять сайт на вредоносность на бесплатных онлайн-платформах: Yandex Site status check или "Google безопасный просмотр".